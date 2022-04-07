魚死網破是引述？羅智強：我跟朱立倫對話沒有「黃暐瀚」3個字

對於國民黨祕書長黃健庭出面否認黨主席朱立倫有說「魚死網破」，只是引述資深媒體人黃暐瀚所言。台北市議員羅智強在政論節目「正常發揮」還原說法，「我只能說我跟主席的談話過程當中，沒有『黃暐瀚』三個字」。

對於外界關心朱立倫和他的對話內容，羅智強也還原部分對話內容。羅表示，這要從3月25日黃健庭致電給他開始，要求他暫緩一周宣布，他無法接受，後來黃再度致電拜託，他就答應了，但卻被支持者罵翻：「你是想退嗎？是被摸頭嗎？想退早點告訴我們」，他強調指暫緩一周，決心不變。

羅智強說，當他給了一周時間，許多箭（指放話）就射過來了，但他仍打不還手、罵不還口。但情緒是會積累的，這一周他的情緒也起來了，因為這個禮拜就像「萬箭穿心」，幫他的人也不能諒解。

台北市議員徐巧芯指控朱立倫對羅智強說「魚死網破」，遭黃健庭否認。羅智強說，這已經影響到他的誠信問題，因此他不能再讓步，對於徐巧芯被質疑不是當事人，但黃健庭也不是當事人，「我只能說我跟主席的談話過程當中，沒有『黃暐瀚』三個字」。

對於徐巧芯說「就是不要你」，羅智強還原朱立倫的說法是「我不會提名你」，跟黃健庭記者會的說法一樣。他也強調，自己不是沒有讓步，雖然宣布參選，但仍尊重國民黨的提名，「我寧願羅智強這條魚死，也不希望國民黨這張網破」。

羅智強表示，他已經明白告訴黨中央，選舉是他的自由，提不提名是黨的權利，從頭到尾他沒有非自己不可，只是想要試試看。但現在的關鍵就卡在，「好像我連宣布都不行」，這件事情到底出了什麼問題？他到現在也還不知道。

羅智強舉例，黃健庭說他民調弱，所以排除提名他；但在提名之前，他還是可以表達意願和尋求支持。但民進黨想選桃園的立委鄭寶清、鄭運鵬看版都掛滿滿，民進黨有說鄭寶清不能掛不能選嗎？還是在選舉時程還沒出來之前，就直接說鄭寶清不能選了嗎？

羅智強指出，他在宣布的前一天傳訊息給主席朱立倫和黃健庭，朱立倫就打過來了。朱立倫不是叫他延後宣布，而是叫他「不要宣布」，也就是叫他不要參選，但他認為自己已經暫緩一周，他也尊重黨的提名，他也解釋他的參選對選情有幫助，也要向支持者交代，因此他仍決定宣布參選。

羅智強坦言，可能在溝通過程中，朱立倫覺得自己不給他面子，因此也把話說的比較重、情緒比較激動。朱立倫在第一通電話無法說服他的時候，請他打給前主席洪秀柱，要他問洪的意見，他不能透露跟洪講的內容，但洪非常能夠體諒他的狀況。

羅智強說，朱立倫講到最後說，不勉強羅馬上說不要選，但是答應他清明連假不要宣布，因此他也給了朱五天；他也告知朱，他要發文告訴支持者，是朱要他五天不宣布，朱也說好。結果隔天馬上出現匿名消息，指自己怕輸，怕成為國民黨的罪人，所以被朱立倫講完後黯然退選，「這消息人士指出的過程正確，但結果資訊卻是錯誤，這讓支持者怎麼想他？」

羅智強感嘆，如果兩周前，黨沒有阻止他參選，局面有不好嗎？而且說他民調不好，但他已經從第六名成長到第二、第三名；對於地方人緣不好，他認為也沒有不好，他不知道黨中央得到什麼訊息認為他不好，桃園市議會議長邱奕勝對他沒有成見。

羅智強說，就算黨中央認為他民調不好，地方關係不佳，但這就是他的功課不是嗎？他要努力把它變好，不下去關係如何變好呢？他重申，不要懷疑他和朱立倫想讓桃園勝選的決心，但今天觸及他的誠信問題他還是得講，還是希望國民黨能夠修復。