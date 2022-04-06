桃園市長初選多強相爭 國民黨當斷不斷

【台灣醒報記者呂翔禾特稿】羅智強、萬美玲、魯明哲、呂玉玲，國民黨表面上多強競爭出線競選桃園市長，黨中央若不儘速說明人選決定機制，到最後整合不力，只會全盤皆輸！多次受黨中央卡關的台北市議員羅智強6日深夜發文，決定參選桃園市長，然而黨中央很快召開記者會打臉，表示不宜提名羅智強，扣掉無參選意願的魯明哲與民調落後的呂玉玲，只剩下立委萬美玲可能提名，黨中央恐應及早定案。

後阿燦局勢詭譎

年底將進行縣市長選舉，其中桃園市由於市長鄭文燦屆滿不再續任，讓藍綠各方都想搶占灘頭堡。桃園過去選情多為藍大於綠，國民黨包括在地立委萬美玲、魯明哲、呂玉玲都積極爭取出線。不過原本打算參選台北市長的台北市議員羅智強卻在3月13日宣布行腳桃園1000公里，讓整個局勢更顯複雜。

羅智強在臉書中特別展現行腳成果，參選桃園市長的意圖昭然若揭。但原定在2日早上宣布參選的羅智強卻在當日深夜發文指出，黨主席朱立倫要求他連假期間「暫不對外發言。給大家多一點時間冷靜沉澱。」當連假結束的6日凌晨，他毅然決然發表4點聲明，宣布參選桃園市長。

黨中央須儘速協調

然而黨中央下午很快發布聲明，呼籲羅智強不要再糾結參選桃園，言語間形同已經撕破臉，但對於人選何時出爐又只說會儘快，還表示要參考前立委意願等理由搪塞，卻不見羅智強的臉書下已經有許多民眾表達對黨處理態度的不滿，開記者會否認羅智強的傷害已逐漸浮現，若再繼續拖延下去，只會向國民黨秘書長黃健庭自己說的：「流言對黨的傷害愈來愈大。」

地方人士則分析，桃園市長初選各方都在觀望，主要是在關注議長邱奕勝的態度。原本有意參選桃園市長的他因看到中二選區選舉前立委顏寬恒被起底的後果而卻步，加上邱奕勝比較偏好現任立委魯明哲與呂玉玲出線。同黨立委萬美玲雖形象清新、也有實力，但仍在觀望，且並非邱屬意的第一人選，因此即使魯明哲已宣布不會出來選、呂玉玲在多項民調落後，但整體局勢尚未完全明朗。

不過，打仗最求兵貴神速，黨中央應該儘速公布人選決定的公平機制，並完成人選的選擇。否則拖愈久只會夜長夢多，藍營選票也愈難完成整合，好不容易在最有可能在桃園重返執政的機會，也將稍縱即逝。

最惹人議論的是，若因黨中央不願提名羅智強出馬桃園，而黨中央所提的人又偏偏落選，朱立倫主席恐將落得灰頭土臉、裡外不是人吧。

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