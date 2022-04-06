黃健庭：朱立倫沒說魚死網破 除非對質否則都斷章取義

國民黨主席朱立倫上周致電勸退台北市議員羅智強參選桃園市長，被爆出朱對羅說再選下去就「魚死網破」、「你民調再高也不會提名你」。國民黨秘書長黃健庭今出面澄清，強調這些被轉述的話都不是事實，「除非羅智強和我、主席坐下來對質，不然都變成斷章取義」。

黃健庭說，羅智強在決策前不會找他們商量，說會先告訴他，但都是決策定了，已經PO出來了，這段時間確實也造成外面的紛擾。不管是他找羅講，還是朱立倫找羅講，大家都講好不對外講，但經過二、三手傳播，除非兩人坐下來對質，不然都變成斷章取義，被外界解讀，不一定很精確。

黃健庭說，他還去問朱立倫，真的有對羅智強講「魚死網破」嗎？朱說，他跟羅智強談話當中，有引述資深媒體人黃暐瀚的文章說，這一局已經弄到魚死網破，朱是告訴羅智強說這篇文章有提到，「結果被講出來是主席自己講魚死網破，這就不正確了」。

黃健庭再問朱立倫，有講「你的民調再高我就是不會提名你」這句話嗎？因為他也不相信。結果朱回答當然也不是這樣，朱是跟羅說，不管外面做的、黨內做的看到的都不是這樣的結果；地方反彈，他想辦法要安排地方跟羅見面，都被拒絕，在這樣的情況底下怎麼提名？朱說，羅智強回說自己聲量很高，但這樣也沒辦法提名啊？哪個政黨提名是看聲量的？應該是看民調和地方的支持。

黃說，這些對話在轉述過程中被轉述的不是正確的，對黨造成很大的傷害。希望大家聽到能跟他還有朱立倫查證一下，而不是直接在網路上這樣講，是不是就不會傷害到黨的團結，也避免一些不必要的爭議。

黃健庭表示，他也跟羅智強坦白說，依據目前選策會手上的依據，要來提名羅，真的是有點困難，不僅地方反彈、民調也輸，不只是輸給民進黨對手，而且黨內也輸，真的是有點困難。本來講好這些內容都不對外講，但今天已經到了這個地步，也要把一些話講清楚。

黃健庭說，在這樣的情況底下，他請羅智強是不是願意考慮道別的戰場，連朱立倫都出來勸他，但發展到今天變成這個樣子。

黃健庭解釋，為什麼今天要提名這個特別辦法？因為過去大家都看得到，經過每一次初選就造成撕裂，就沒辦法在團結。而且只要初選就訂好時間，就給民進黨去介入、影響它的參考價值。還偶這個階段桃園的初選不會涵蓋到沒有明確表明意願的人進去，所以他們會持續做民調，不排除用徵召方式提名最後的人選。