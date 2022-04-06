黃健庭開嗆：地方議員說羅智強很弱 選策會已排除提名

經過國民黨中央兩度勸退，台北市議員羅智強今天仍宣布參選桃園市長，國民黨祕書長黃健庭下午召開緊急記者會回應，羅智強在幾波民調中輸給立委魯明哲，甚至還沒有贏立委萬美玲，地方議員是一面倒，「表達羅智強很弱」。在這樣的情況下，選策會已經排除羅智強的提名了。

黃健庭表示，國民黨對這次縣市長提名就只有一個立場，找出最有勝選條件的人，完全沒有預設立場、個人考量。羅智強桃園的狀況，從一開始勸退他不要參加台北市初選，是基於保護羅的立場，黨部和羅都做民調，因為初選的結果會是非常清楚的，「他沒有辦法勝過萬安」。

黃健庭表示，黨希望羅智強有別的戰場，羅出席表達對高雄有高度意願，「我和主席都支持他」。但最後羅智強以家庭因素為由沒有到高雄，可是羅又覺得自己一定要選，很突然的又轉到桃園去。

黃健庭說，羅告訴他要走桃園1000公里，他也跟羅說加油。可是走了一陣子之後，他打給羅智強說明桃園狀況，羅說過兩天就要宣布，他請羅緩一點，因為他聽到地方的聲音和反應，還有目前的民調不是這麼理想，希望大家能談一下。

黃健庭強調，勸退羅智強還是希望要保護他，如果桃園這局走下去都已經看到很困難，那為什麼要讓黨內這麼優秀的同志在桃園走到頭破血流、衝撞下去。他也坦言告訴羅，如果提名羅，黨中央得利用一點時間去幫羅化解地方阻力；如果最後不提名羅，羅要不要考慮不是非桃園不可，甚至黨可以徵召他去高雄，羅也當場答應認真思考這件事，結果隔天就跟媒體講，他還是決定參選。

黃健庭表示，黨中央一定尊重羅智強的決定，但暫在保戶羅的立場，希望為黨找到整體最好的方案。羅做了這個決定，他以好朋友的立場當然是尊重他，但從黨秘書長、選策會召集人的角度，他是有點遺憾，「羅智強沒有能夠為黨考慮到整體布局的決定」。

黃健庭說，特別提名辦法就是授權給中央選策會、提名委員會有更大的空間可以提名和徵召，目標就是贏得勝選的機會，「今年到目前為止，所有的縣市都沒有採用初選的方法」。

黃健庭表示，前陣子徵詢桃園人選，依據幾波民調來考量，但羅智強輸給魯明哲，甚至還沒有贏萬美玲。他們也一一徵詢地方議員，地方議員是一面倒，「表達羅智強很弱」。在這樣的情況下，選策會已經排除羅智強的提名了。