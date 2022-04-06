再次回絕勸進 李四川：決定沒有改變

國民黨目前未提出參選高雄市長人選，今天高雄市議會國民黨團總召童燕珍與市議員黃紹庭、陳美雅、陳麗珍等人，專程北上拜會高雄市前副市長李四川，努力勸進。李四川再次回絕參選，他表示，自己是拿鐵槌的人，選舉的決定、意願都沒有改變，也謝謝大家的愛護。

李四川說，自己已到私人企業工作，去年也跟朱立倫表達過，自己不會再參與政治、選舉。今天自己盡地主之誼，好好招待大家，但選舉的意願仍未改變。李四川指著身旁3位議員說，這邊的人都可以去競選市長，「做工程的人不會扭扭捏捏，要選就是要選，不選就是不選。」請大家見諒、體諒，對高雄緣依舊、愛依然、情永遠，對高雄仍相當情有所鍾，將持續關心高雄。

童燕珍表示，這次北上讓李四川更了解高雄的心聲和大環境，國民黨目前還沒有高雄市長參選人選，這當然也讓基層、議員相當焦慮。童燕珍說，李四川出來最能展現母雞帶小雞的效益，即使李四川真的有困難無法參選，也希望能給大家提點，讓高雄盡快產生最好的人選。稍後高市議會國民黨團代表也將與國民黨主席朱立倫見面，童燕珍說，希望黨中央能了解高雄的心聲，儘速決定高雄市長人選。

黃紹庭呼籲朱立倫用最大誠意，邀請李四川重新回到高雄選舉，服務市民。黃紹庭說，李四川在新北市、高雄市的政績有目共睹，他是最適合來競選2022年高雄市長，「陳其邁上任一年多來，高雄的問題層出不窮，大家相當懷念過去韓市府時光。」

李四川表示，如果韓團隊對高雄有一點點的政績，這都不是自己一個人的功勞，這是高雄市前市長韓國瑜的領導。希望黨內優秀、年輕的、有志的人可以出來參選。對於是否輔選，李四川說，只要時間允許，在不影響工作之餘，自己願意去做。

陳美雅指出，高雄市民最喜歡的就是「川伯」，大家對李四川都非常肯定，陳也表示，請李四川把高雄市民當成最優先的考量，雖然不能給李四川太大壓力，但一定要表達這些心聲給李四川。