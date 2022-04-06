羅智強宣布參選桃市長 在地3藍委回應了

國民黨桃園市長提名紛亂延燒，台北市議員羅智強今率先宣布角逐。黨內的3名桃園立委今分別接受「POP撞新聞」廣播專訪。魯明哲重申願全力輔選出線人選；呂玉玲說，黨中央若要她參選，就努力拚搏；萬美玲表示，這場選戰沒有非誰不可，而是要非贏不可。

呂玉玲指出，尊重羅智強的任何想法；而桃園氛圍認為地方人才濟濟，希望在地3位立委出來打拚，她已任三屆立委，魯、萬則是第一屆，他們有自己的考量，「他們如果不選，我就應該要承擔這個（地方勸進聲浪）責任。」至於黨若徵召會不會參選，她說，還在做思考，很快會把決定告訴大家。

魯明哲表示，他從去年到前一周黨中央徵詢態度都一樣，議員做一半來參選立委，立委做一半若又選市長，「魯東西魯一半，這樣不好，」家人也持反對立場，所以個人並無意願，「我第一個報名出來全力輔選。」

他並質疑媒體報導的黨務幹部放話稱「魯、萬該掀牌了」，「好像是我們討糖吃，難道我說沒意願，不算一種表態嗎？」他強調，放話可以停止了，多一點空間少一點傷痕，為了年底選舉大家團結在一起。

魯明哲也透露，羅智強一個月前有向他徵詢，投入桃園或高雄參選的意見，當時他對羅說，桃園過去沒有空降來的，挑戰很大、會非常辛苦。魯表示，他有表達，初選不管是徵召或協調，各自努力，既然要輔選，他就不會選邊站，地方總要留些黏著劑，留下少點傷痕。

萬美玲表示，羅智強宣布參選是必然的，他的性格是想做什麼就勇往直前，經過幾次黨中央溝通、協調，相信支持者會有不同情緒，如果羅不宣布參選，恐怕支持者會有失望及反彈，這是他必須要照顧到的。

萬美玲認為，這場選戰中，黨內4人各有支持者、優勢，如何非贏不可，就是要團結，無論哪位選，沒有得到地方意見領袖的認可、羅智強空戰的幫忙、委員彼此之間的支持，要得到最後勝利也很困難。

她說，黨中央應有高度去評估，也要看地方意見領袖的意見，找個時間大家坐下來一起聊，看能否有共識，無論最後決定辦初選或其他方式，相信大家都是可配合的。