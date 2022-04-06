參選聲明一出湧入黨內同志相挺 羅智強：鋼盔戴好了

經歷黨主席朱立倫三小時通話勸退，北市議員羅智強今天凌晨零點臉書貼文「參選桃園市長四點聲明」，強調參加提名機制的決定和意願沒改變，但會尊重黨中央最後結果 。羅智強參選聲明一出，馬上底下湧入上千好友留言，議員徐巧芯說，「終於到解開捆龍鎖的時間」；媒體人趙少康也說「國民黨就需要這樣的戰將，公平的參選機會，人人應得。」

羅智強經過清明連假幾天的沈寂後，今天臉書貼出參選桃園市長四點聲明，短短一小時已經湧入上萬讚、上千留言，正因留言加油的人相當多，羅智強也在底下回「唯一的選項就是贏」。

這幾天為羅智強抱不平的北市議員徐巧芯在底下留言「終於到了解開捆龍鎖的時間」，羅智強也在底下回「沒有巧芯，這個鎖也解不開」；趙少康也留言「智強辛苦了，國民黨就需要你這樣的戰將」同黨議員張斯綱等人也留言加油。

至於羅智強的子弟兵、年底爭取參選大安文山選區的北市議員的楊值斗則留言「連假剛結束就有好消息，太興奮啦！」爭取松信選區參選的詹為元也留言「唯一的選項就是贏!強哥，加油，贏回桃園吧!!!」許多同黨同志、網友力挺，羅智強也回「戰鬥的時刻來了」、「鋼盔戴好了」。