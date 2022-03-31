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桃園新選風陣線成立 4議員參選人表態挺羅智強選市長

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議員牛煦庭（左2）與市議員參選人戴兆華（左起）、毛嘉慶和羅岳峰今成立「桃園新選風」陣線，表態力挺國民黨台北市議員羅智強來桃園選市長。記者陳俊智/攝影
桃園市議員牛煦庭（左2）與市議員參選人戴兆華（左起）、毛嘉慶和羅岳峰今成立「桃園新選風」陣線，表態力挺國民黨台北市議員羅智強來桃園選市長。記者陳俊智/攝影

桃園市議員牛煦庭今與市議員參選人羅岳峰、毛嘉慶、戴兆驊等人組成「桃園新選風」選舉陣線聯盟，誓言打破固有的地方政治生態，加強市政透明、議會問責、政策公平競爭和新陳代謝，同時表態支持國民黨台北市議員羅智強爭取桃園市長提名機會。

「桃園新選風」成員均以無黨籍身份參選，除牛許庭為龜山區現任議員，羅岳峰將挑戰桃園區，毛嘉慶參選中壢區，戴兆華則是鎖定觀音區，4人在地方均有一定聲量，也長期關心地方建設發展。

「桃園新選風」陣線成立宣言表示，桃園是六都最年輕、升格最晚的新興都會，工商繁榮、就業機會多。然而，桃園雖然活力最充沛，但市民忙碌，升格也晚，對於政治關切卻是最少，使得這座城市裡應是新政治的沃土，至今舊政治依然根深蒂固。

牛煦庭等人聯合聲明，桃園市政府透過把持資源，收買人心，鞏固民意支持，而議會的府會和諧路線，自解武裝，間接造就「鄭文燦神話」。新政治價值的推動，包含了市政透明、議會監督和財政永續，打破舊政治的種種惡習，才能讓桃園變得更好。

牛煦庭等人也支持國民黨台北市議員羅智強來桃園參選市長，指羅正在顛覆桃園地方政治的傳統觀念，將成為桃園政治變革的契機，並指桃園外來人口多，民調僅26.4%市民希望在地優先，另有66.6%不介意出身。

毛嘉慶、羅岳峰和戴兆華等人也期待羅智強儘早表態，善用沒有包袱的優勢，以魄力爭取民眾認同，也歡迎有志一同的市議員參選人加入陣線聯盟。

2022大選 羅智強

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