桃園市長藍綠人選未明 萬美玲爆：鄭文燦要空降的

年底選戰接近，藍綠至今都沒有明確的桃園市長人選。國民黨立委萬美玲今天接受廣播節目「嗆新聞」專訪表示，這代表藍綠對這場選戰都沒有把握，但「如果黨需要我們戰，我們當然站在第一線」，她也爆料桃園市長鄭文燦比較希望民進黨派空降的人去選，「因為在地的人輸了，責任可能算在他頭上！」

國民黨中央日前展開桃園市長提名的徵詢作業，萬美玲說，自己沒有想爭取選市長，但抱持開放態度，市長選舉是很大的責任，如果黨需要我們戰，我們當然站在第一線，但能不能把這場仗打好，需要深思熟慮。

萬美玲表示，鄭文燦在桃園執政8年，選戰開始國家機器就會下來，國民黨不管誰來選，都是一場非常艱困的選戰，需要再多一點時間整合、準備，因此提名不能再拖、要快，如果人選太慢出來，候選人就很難跨出選區。

對於台北市議員羅智強有意參選桃園市長被認為是外來者，甚至傳出「圍強計畫」，萬美玲坦言「他的確是外來者」，但不至於到「圍強」，她認為羅智強是國民黨少見很有戰力的人，許多人遇到議題時可能有選票考量，但羅智強很直接，獲得很多人欣賞，「他絕對是國民黨的一個寶！」

萬美玲說，重點不在於羅智強是哪裡來，而是他夠不夠強，羅智強近期行腳桃園的確可以聽到民意，但應該拿出對桃園更可行的行動和作法，而桃園市議長邱奕勝是大家尊重的好大哥，是地方的意見領袖，尊重這些意見領袖也是很重要的。

對於藍綠目前都還沒有市長人選，萬美玲說，這顯示大家都想贏這場，但都沒有把握，所以都先看對方怎麼出招，而桃園市長是這次選戰重中之重，必須要全面考量，黨主席朱立倫當過8年縣長，對桃園最清楚，「這一局有輸不得的壓力」，朱立倫會從至高點看，做好全盤整合，也尊重邱奕勝的想法。

萬美玲還說，她聽到地方上傳聞，鄭文燦其實不要民進黨派在地的，而是要空降的，原因在於如果民進黨在地的候選人選輸，責任就會算在鄭文燦頭上；而空降的選贏，榮耀還是在鄭文燦，但輸了責任卻不會在自己身上，某些程度也反映出來，鄭文燦不是那麼有把握。