陳信瑜公然「輔選」黃珊珊 政風處建請記過一次處分

台北市議會國民黨團24日召開記者會，指勞動局長陳信瑜在工會茶會中公然以標案為副市長黃珊珊輔選，質疑陳違反行政中立且期約賄選，市長柯文哲允諾將陳送政風處調查。下午政風處長林炤宏在議會報告，因陳信瑜言論不當，依公務員服務法，建請行政處分，予以記過一次之處分，以示市府堅守行政中立立場。

至於陳信瑜是否違反公務人員行政中立法，據人事處報告，因陳是政務官非事務官，陳信瑜非公務人員行政中立法的適、準用對象，茶會非「選舉活動」，但陳信瑜在茶會活動出現「不當發言」，易讓外界對於市府行政中立產生質疑。因此認為她的言行有違公務員服務法第5條有關公務員「應謹慎勤勉」義務規定。

林炤宏說，陳信瑜身為機關首長，未謹慎審酌所辦業務活動時間、場合，未充分慮及個人職務角色立場，冒然就部分工會所陳業務補助案遭遇問題，以顯非適切，且易令人誤認標案辦理過程可藉事前關說偏袒。

另外，寄望日後獲取相對有利之補助案審議結果，則應於今年底市長選舉過程，支持黃副市長等言行，恐遭致他人有期約賄選疑慮之聯想，皆與市府向所標舉的正直誠信、公開透明施政形象有違，並造成社會輿論訾議，嚴重影響機關形象，顯涉有違失。

林炤宏指出，此案建議依公務員服務法第5條及同法第22條前段規定，並參照「台北市政府及所屬各機關公務人員平時獎懲標準表」第6 點第2款有關「言行不檢，有損機關或他人聲譽，情節較重者」規定，予以記過一次處分，於其人事資料註記劣蹟，以示市府堅守行政中立立場。

至於是否涉犯貪瀆、政府採購法或刑法有關規定事證，以及構成公職人員選舉罷免法之行求、期約賄選之要件，林炤宏指出，陳的發言顯有不當，允應檢討，並無違反貪瀆、政府採購法、刑法或選罷法規定事證。