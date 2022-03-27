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陳政聞挺林志誠 綠營大岡山初選熱戰添柴火

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
2018年連任落敗的前議員陳政聞（右）近日為民進黨新人林志誠站台，陳政聞被視為市長陳其邁嫡系子弟兵，陳現身助講受到矚目。圖／林志誠提供
2018年連任落敗的前議員陳政聞（右）近日為民進黨新人林志誠站台，陳政聞被視為市長陳其邁嫡系子弟兵，陳現身助講受到矚目。圖／林志誠提供

新潮流、湧言會新人在高雄市議員大岡山選區初選激戰，2018年連任落敗的前議員陳政聞近日為湧言會新人林志誠站台，陳政聞是市長陳其邁子弟兵，陳去年卸任行政院南服執行長一職，無官一身輕，但組織戰力還在，被視為強大助力。新潮流新人陳慶鴻強化空戰，推出形象影片，訴求「最資深的新人」，呈現過去4000多個日子足跡跑遍北高雄。

民進黨高雄市議員初選登記告一段落，即將舉行電話民調的各選區新人加速衝刺，透過掃街、站路口、座談會等方式爭取曝光及認同。

大岡山被視為高雄綠營市議員初選一級戰區，湧言會立委趙天麟力挺林志誠，與新潮流立委邱志偉團隊要角陳慶鴻捉對廝殺，雙方勢均力敵。

從過去幾屆大岡山市議員得票觀察，新人在該選區爆發力特別明顯，陳政聞、高閔琳、黃秋媖首次參選都衝出高票，選民願意給新秀機會的風氣尤其強烈，新人爭出頭，選情瞬息萬變。

前天在岡山區、昨天到橋頭，今天來到彌陀區，前市議員陳政聞為林志誠站台助講成為焦點。陳政聞說，民進黨一代傳一代、一棒接一棒栽培年輕人才，他過去曾跟著陳其邁市長超過20年，林志誠是他唯一推薦的新人。

陳政聞2018年連任落敗後，之後轉入行政院南部聯合服務中心當執行長，去年為「Villa火鍋趴群聚事件」辭職，卸下公職後回歸家庭當好爸爸。陳政聞2018年丟失的這一席議員，被認為反攻機會大，外界一度關注陳政聞是否捲土重來，但陳暫時沒有重返政壇規畫，之前傳出陳政聞系統動起來挺林志誠，近期轉上檯面，陳政聞頻露臉拉抬林志誠聲勢，讓大岡山激戰愈來愈火熱。

趙天麟為林志誠助選指出，橋頭區堪稱全高雄38區民主聖地，也是高雄未來最有發展的潛力區，希望地方支持有戰鬥力的年輕新秀進議會，支持市府團隊招商引資、衝刺市政。

林志誠說，過去他曾在前議員、現任毒防局長林瑩蓉服務處當助理，一待就是8年，後來進入趙天麟立委服務處及高雄市黨部服務，並參與陳其邁市長補選團隊，每一步都成為茁壯的養分，他想告訴選民「我準備好了，請給我機會」。

台南立委林俊憲等人近日陪陳慶鴻車隊掃街，陳慶鴻也勤快地到市場等地拜票，把握接觸選民的每一個機會，形象影片也上線，強調「我在這裡服務10年，這裡就是我的故鄉」，凸顯與在地連結深厚。

湧言會立委、市議員等民代齊聚，為投入大岡山市議員初選的林志誠（中）站台助攻。圖／林志誠提供
湧言會立委、市議員等民代齊聚，為投入大岡山市議員初選的林志誠（中）站台助攻。圖／林志誠提供
台南立委林俊憲（右）等人近日陪投入岡山區市議員初選的陳慶鴻車隊掃街，全力拉抬聲勢。圖／陳慶鴻提供
台南立委林俊憲（右）等人近日陪投入岡山區市議員初選的陳慶鴻車隊掃街，全力拉抬聲勢。圖／陳慶鴻提供
高雄市議員大岡山選區民進黨初選激戰，陳慶鴻陸戰、空戰並進，要爭取更多認同。圖／陳慶鴻提供
高雄市議員大岡山選區民進黨初選激戰，陳慶鴻陸戰、空戰並進，要爭取更多認同。圖／陳慶鴻提供

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