藍高雄市長人選未定、綠逐一擬對策 都拚議會過半

地方選戰將開打，高雄綠營今年議員將提名35人，力拚全上，藍營也要爭搶議會過半。對於市長選戰，綠營表示對目前浮出可能對手都有評估因應對策，藍營則尚在討論人選。

民進黨高雄市議員初選25日結束登記，共有47人完成登記，將由中央黨部審查參選資格。民進黨高雄市黨部主委趙天麟今天與多名完成登記的市議員參選人合體錄製宣傳影片，並因即將投入主委選舉，在下午4時結束推介會後宣布即起請假到5月22日主委選舉結束。

趙天麟接受媒體採訪表示，高雄市議會共66席，民進黨預計最後正式提名35人，就是要拚35人全上、拿下議會過半，並預估友綠他黨和無黨籍參選人可能拿下5席，希望整體在高雄市議會能拿下40席。

針對年底高雄市長選戰，趙天麟說，民進黨已確定由現任市長陳其邁拚連任，預計主打招商引資成績等政績牌，並繼續拚下半年台積電進駐、高雄捷運黃線動工。

趙天麟也說，有上屆前高雄市長韓國瑜經驗，民進黨對市長選戰不敢輕敵，對目前浮出的無黨籍立委高金素梅、台北市議員羅智強、前高雄市副市長李四川和國民黨高市黨部副主委曹桓榮等可能對手，都有認真準備、評估因應對策。

面對年底選戰，國民黨高雄市黨部主委許福明告訴中央社記者，國民黨規劃提名36人，以守住現任、穩定過半席次方向努力，將於4月辦理議員選舉領表登記作業，並視各選區登記狀況評估是否需要舉辦初選。

至於高雄市長選戰國民黨將由誰出線，許福明說，目前黨中央還在討論、接觸、評估，可能要到4月才會有進一步消息。