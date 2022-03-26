是否準備好做北市民的主人？陳時中大笑這樣回

2022年底將舉行縣市首長參選，近日有意角逐台北市長參選，包括衛福部長陳時中、國民黨立委蔣萬安及北市副市長黃珊珊。陳時中今與蔣萬安、台北市長柯文哲出席《病人自主權利法》「如果還有明天」新書發表活動，陳時中致詞中說「如果還有明天，我要做自己的主人」。後續被媒體追問「是否準備好做北市民主人」時，陳時中笑回「還沒有」。

陳時中說，現在還沒真正準備，現在著重疫情跟政務，尤其這次立法院會期中，衛福部提了大概12個法案，審法案是非常辛苦、需要耗費時間，每個法案都很重要，且疫情正在展開經濟防疫模式，很多事情需要監控，包括模型策劃、和專家學者討論等，是現在最重要的事。

蔣萬安、陳時中、柯文哲今雖一同出席，但座位為相鄰，柯文哲與陳時中之間為立法院榮譽顧問楊玉欣，而陳時中與蔣萬安中間隔著病主法起草人孫效智。蔣萬安起初欲和陳時中握手招呼，但陳時中僅供手回敬，接著陳時中又回過頭與蔣萬安暢聊；蔣萬安離開活動前，順利和陳時中握到手。柯文哲與陳、蔣並未有太多互動。

被問及在現場和蔣萬安聊天內容，陳時中說，是跟委員聊此次修「精神衛生法」，希望委員盡量尊重這2天公聽會、人民團體及倡議組織提出的意見，希望讓修法更完善。被問到跟蔣萬安先拱手再握手？陳說，「我跟委員一直維持良好關係」。

蔣萬安昨天遭爆於飯局脫口罩逐桌拍照，違反防疫規定，蔣昨天2度道歉，陳昨天則說「他的態度是對的」。但外界質疑口罩規定模糊，陳時中今說，我們規定是吃飯離開座位要戴口罩，如果有需要拍照，可以短暫將口罩拿下，最好盡量都帶著。