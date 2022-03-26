陳信瑜挺黃珊珊掀「警報」？柯文哲：萬安演習擴大舉行

台北市勞動局長陳信瑜日前遭疑行政不中立，替台北市副市長黃珊珊拉票，昨曝光的辭職信內容中，多次提及「萬安拉警報」，更與北市國民黨籍議員掀起唇槍舌戰。台北市長柯文哲今出席活動，對此回應「萬安演習還是要擴大舉行」，令人引發無限遐想。

國民黨團指控，陳信瑜利用與各工會座談時間，替欲參選下屆台北市長的黃珊珊爭取支持，遭疑行政不中立，25日流出一份陳信瑜的辭職聲明，內容提及「萬安拉警報而演出的一齣荒唐戲」、「看看台北市國民黨議員如何以選總統的規格勦殺台北市勞動局長」等，引發爭議。

有意角逐北市長的立委蔣萬安、衛福部長陳時中及柯文哲，今皆出席病人自主權利法《如果還有明天》新書發表會。柯文哲被問及「萬安拉警報」事件，他妙回「萬安演習還是要擴大舉行。」不清楚是指蔣萬安、還是北市萬安演習。

蔣萬安今受訪表示，台北市政府團隊成員違反行政中立，以及後續一連串不當的反應，科長昨天也已經道歉，接下來更重要的是，市府面對議員的各項質疑，應該要清楚的對外說明。

「萬安拉警報」恐讓民調下滑，國民黨內傳出要蔣萬安「是時候展現決心」，蔣萬安對此回應表示，一直以來都在地方勤走、積極拜會傾聽，無論是首次參選以及進入立法院2屆，我在台北市積極為民眾爭取權益，一直以來都是如此，當然會更加倍努力，多與地方溝通，了解基層里長、各社團體、工會等等面對困難，「未來如何協助他們，相信民眾一定會看到我」。

蔣萬安昨遭爆防疫期間違規脫口罩逐桌打招呼，他昨天二度道歉，過去陳時中也遭爆防疫期間違規脫口罩，他也曾批「部長認為選舉比防疫重要」，如今自己也違規，遭酸是自打臉。蔣萬安今天說，指揮中心依照整體疫情評估，做出防疫規定，都有專業考量，我們完全尊重，接下來自己與團隊會更謹慎、嚴格遵守防疫規定。