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民進黨桃園市議員參選登記 4選區超額中壢最艱困

中央社 / 桃園25日電

民進黨桃園市議員提名領表及登記作業今天截止，大園、中壢、楊梅、龍潭4選區「超額」，將進行民調，其中又以中壢為艱困選區；國民黨桃園市議員提名登記部分將在28日起領表。

民進黨在桃園14選區中，扣除平地、山地原住民選區，12選區中僅有大園、中壢、楊梅、龍潭4選區「超額」，登記參選人數超過提名人數，必須進入全民調以後才能確認提名人選。

超額部分又以中壢最多，提名5人卻有7人填表，除了現任議員徐景文、彭俊豪爭取連任，其餘包括前桃園市政府社會局專委魏筠、資訊科技局專員張曉昀、前中壢市民代表張昌章和劉邦德，以及現任桃園市政府客家事務局局長黃傅淑香的長子黃崇真，都在這次爭取參選。

中壢選區應選11席，在前國民黨籍議員魯明哲轉任立委、前民進黨籍議員王浩宇被罷免後，留下2席缺口，吸引各黨派相爭，時代力量推出林佳瑋角逐，前桃園市政府民政局秘書吳正吉也宣布要以無黨籍參選，加上爭取連任的現任議員，將成艱困選區。

大園選區將提名1人、有2人填表，除了現任議員游吾和之外，國民黨籍前立委陳根德的兒子陳冠維，這次也爭取代表民進黨在大園競選議員。

楊梅選區除了現任議員鄭淑方，前桃園市政府體育局專員黎正評，以及曾擔任立委助理、行銷公司總經理的蕭立妍也在這次填表，3人中僅能有2人代表參選。

民進黨在龍潭區沒有現任議員，這次僅會提名1人，登記的有前桃園市議員張肇良，以及元智大學碩士張展聞。

其餘選區也不乏新面孔，民進黨團總召黃景熙的女兒黃瓊慧，目標在桃園區接棒；前桃園市政府副發言人王珮毓曾參選首屆桃園市議員失利，這次重返平鎮區再戰。

國民黨桃園市黨部表示，桃園市議員選舉候選人提名登記部分，將在28日起至30日進行領表登記。

民眾黨桃園市黨部表示，這一波的報名人選已經交予黨中央，但須等正式提名後才能公布，原則上1區1名候選人，目前確定會有人選的包括平鎮選區、八德選區、楊梅選區，以及角逐復興區區長。

時代力量桃園市黨部表示，目前確定的議員參選人包括簡智翔（桃園區）、林佳瑋（中壢區）、呂宇晟（八德區）、徐鈺雯（蘆竹區）。

2022大選 民進黨 桃園

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