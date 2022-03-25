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中市綠營議員初選登記截止 45人爭取提名

中央社 / 台中25日電

民進黨台中市議員黨內初選登記今天截止，共有老將及新人共45人爭取提名。而國民黨今天起開放第一梯次提名登記；民眾黨及時代力量則各已提名7人及6人參選市議員。

台中市議會共有65席議員，本屆國民黨有32席、民進黨26席、親民黨1席、無黨籍6席。台中市議員全市共分為14個一般選區及3個原住民選區，以目前表態參選人數來看，第8選區（北屯區）、第11選區（東、南區）、第13選區（大里、霧峰）等都是一級戰區。

民進黨從21日起到25日下午5時截止，展開市議員黨內初選登記作業，共有45人登記，預計4月11日到5月31日進行黨內初選民調。其中最令人意外的是已連任3屆市議員，並曾2度代表綠營對戰前立委顏寬恒的陳世凱，放棄連任，而推出助理曾威接棒參選第3選區（大肚、烏日、龍井）。

民進黨台中市黨部主委李天生表示，下一屆預計提名34席，這次仍有9個選區需辦理民調來提名，在完成提名作業後，黨部一定會盡全力協助所有提名者，期待34席全上，達成議會過半目標。

這次民進黨市議員初選競爭激烈，例如第13選區應選6席，民進黨將提名3席，現任市議員李天生及林德宇，面臨蔡美華、張芬郁及賴美連等3名女將挑戰，而3名女將各有來頭，蔡美華有正國會全力相挺，張芬郁是上一屆市議員也是前立委簡肇棟的妻子，而賴美連則是立委何欣純服務處副主任，讓爭取連任的李天生與林德宇備感壓力。

國民黨台中市黨部主委林敏霖表示，26日到27日辦理市議員第一次提名登記，第一階段先辦理9個區登記，另外5個區展開協調，如協調不成則預計於4月上旬展開提名登記，登記人數超過提名席次者，將採全民調方式進行民調，下一屆預計提名35到36席，以保住議會過半席次。

除了藍綠兩黨外，民眾黨與時代力量也未缺席這次議員選戰，民眾黨代理主委郭達鴻表示，這次提名7人，每名參選人都有在地經營，估計有5席命中率。

時代力量台中市黨部主委洪錦鈺說，目前提名6人，還在評估是否再增提名1人，以勝選及個人能力為提名原則，票源與民眾黨較重疊，主要與第三勢力競爭。

2022大選 民進黨 台中市

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