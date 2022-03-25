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北市官員輔選黃珊珊　蔣萬安：應貫徹行政中立端正選風

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委蔣萬安。本報資料照
國民黨立委蔣萬安。本報資料照

年底台北市長選舉各陣營動作頻頻，台北市勞動局長陳信瑜在與工會座談時竟要工會成員力挺副市長黃珊珊選市長。國民黨立委蔣萬安上午表示，貫徹行政中立、端正選風，希望從這次的選舉開始，也希望台北成為台灣政治文化改變的開始。

蔣萬安說，市民期待的是自己的納稅錢能讓勞動局做更多業務範圍內的事情，陳信瑜若要為特定人士要輔選，要用非公務時間，也不能濫用行政資源；對陳的行為，台北市政府要出來說明。

外傳國民黨台北市議員擔心蔣萬安選情，串聯自救改找新北市長侯友宜當母雞。蔣回應，各種串聯結盟都是團結的展現，他也一定會努力和大家站在一起。

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