快訊

實測／iPhone口罩解鎖老是卡關？記住2口訣成功率大增

過敏體質的人不容易得癌症？教授揭最新研究成果

國民黨蘇清泉要選屏東縣長 喊出生涯最終戰

中央社 / 屏東縣24日電

有意代表國民黨角逐下屆屏東縣長的東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉今天表示，如果競選屏東縣長的結果不如預期，「此戰將是生涯最終戰」。

蘇清泉去年開始積極勤走基層，展現角逐屏東縣長的決心，他今天透過新聞稿表示，民進黨屏東縣長初選打得火熱，有意角逐的立委周春米、鍾佳濱及莊瑞雄，明爭暗鬥，時而擦槍走火；反觀國民黨在智庫執行長柯志恩多次喊話「支持在地蘇清泉」後，展現團結氣勢。

曾任國民黨不分區立委、前醫師全聯會理事長的蘇清泉表示，過去參與過2008年立委及2018年縣長選舉，巧合的是2次對手都是現任屏東縣長潘孟安，雖苦嘗連敗，不過2次都創下國民黨在屏東縣得票最高紀錄。

蘇清泉說，雖於2018年縣長選戰敗陣下來，但他的團隊快速整理情緒、持續蹲點地方，就是為了再戰今年，從盤點資源、傾聽民意，3年多下來也發現不少能夠著力的政策問題。

蘇清泉並初步發布政見表示，屏東縣連年人口下滑，今年更面臨80萬人口保衛戰，解決高齡化與少子化問題成了當務之急；因此，他喊出小孩共同養、老人政府顧、年輕人努力拚等全人照顧方向，期望直接觸動選民心坎。

他說，從一次性4萬元以上的生育獎勵，後續0至6歲每月還有6000元育兒獎勵金，全由縣府編列預算支應，讓年輕人更願意生小孩；65歲以上長輩健保費排富後由政府負擔。

蘇清泉指出，政壇人士分析，綠營初選激烈，幾乎到了刀刀見骨程度，裂痕選後恐怕難以整合，加上無黨籍立委蘇震清的不確定因子，未來不管是藍綠對決，或是「3腳督」的局面，國民黨並非完全沒有機會，雖然如此，他還是認為國民黨不能鬆懈。

蘇清泉以年紀為由，強調這次選舉如果不能如願，將是生涯最後一戰，認為藍軍長期欠缺培養新秀，所以不會霸占位子太久，也要讓有能力、有抱負的年輕人接棒，既然已經背水一戰，將毫無保留、轟轟烈烈打完這場縣長選戰。

2022大選

延伸閱讀

影／徐巧芯具名檢舉傅崐萁遭公布 朱立倫：確實不妥

高雄屏東南投大雨特報 山區慎防坍方及落石

國民黨新北黨內初選這3人沒領表 青年議員嘆得借錢登記

打造2022青年議員參選戰隊 國民黨藍海戰鬥營4月7日登場

相關新聞

國民黨提名謝龍介選台南市長

國民黨昨天宣布提名台南市議員謝龍介角逐年底台南市長，謝龍介表示，六都卅年來只有台南市沒有政黨輪替，期待這次能寫下民主輪替...

林佳龍子弟兵 王義川宣布挑戰盧秀燕

民進黨備戰縣市長選舉，台中市狀況未明，呼聲最高的立法院副院長蔡其昌遲未表態，交通部前部長林佳龍子弟兵、台中市前交通局長王...

民主活水、新潮流人馬同天登記議員初選 較勁意味濃

年底選戰在即，民進黨北市議員初選正要開始，新潮流、民主活水陣營就同時選在今天登記，民新人也找現任立委、黨中央幹部站台撐場...

備戰百里侯／謝龍介頻出招迫朱立倫讓步 獲台南提名能孤鳥變母雞？

國民黨中常會昨（23日）天通過徵召提名台南市議員謝龍介參選台南市長，國民黨主席朱立倫高度肯定，昨誇讚謝是「鐵杵磨成金箍棒」，黨內知情人士表示，謝龍介先前率先表態參選，強調自己蹲守台南「10年磨一劍」，刻意展現其參選決心，意在向黨中央明示他會「參選到底，打死不退」，也因為這個強烈宣示的動作，最後迫使黨中央做出決定，參選市長才鐵杵磨成金箍棒，終成定局。

最強母雞？何欣純三陪參選人登記 江肇國：感謝委員支持

民進黨市議員初選登記初選來到第4天，立委何欣純積極陪同參選人登記，已出席3次，被外界解讀是台中「最強母雞」；台中市議會民...

綠議員批謝龍介拖朱立倫下水獲提名 謝：市長就該被監督

針對台南市議員謝龍介獲得國民黨台南市長提名人選資格，台南市議員蔡筱薇表示，謝龍介以「除非朱立倫親征台南才退讓」，把黨主席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。