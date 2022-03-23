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虛擬總部競選議員 民眾黨秀新招

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

電視牆、羊駝與咖啡廳，民眾黨在元宇宙上建設競選總部？該黨新北市議員參選人張凱鈞23日宣稱，已創建亞洲首創的元宇宙（Metaverse）競選總部。他表示，藉最新的科技趨勢，要強化與年輕時代的交流；該黨委員邱臣遠表示，元宇宙已經成為世界趨勢，樂見競選模式有新的技術突破。

虛擬總部促交流

楊凱鈞表示，已在區塊鏈Substrata的土地上設立亞洲第一個虛擬服務處，因為「年輕人並不會踏進競選總部跟我們泡茶聊天」，盼能透過最新技術加深與年輕世代的交流。他指出，接下來會召開元宇宙相關的論壇與公聽會，更會開設虛實整合的咖啡館，讓民眾輕鬆喝咖啡時，也掌握踏進元宇宙大門的鑰匙。

該虛擬競選總部為兩層樓的平房，外牆由透明玻璃打造而成，牆外貼上民眾黨的競選海報。屋頂則布滿植被，充滿綠意，還安排隨時播放消息的電視牆，讓元宇宙居民經過虛擬服務處時，也不錯過民眾黨的大小事。建築物四周還有羊駝、小殭屍等吉祥物佇立，旨在討喜。

樂見新技術突破

一樓是咖啡廳，櫃台擺滿民眾黨的相關週邊商品，更有虛擬人物擔任接待，還貼上學姊黃瀞瑩的大海報。二樓則是該黨的活動或政見等紀錄的相片牆，其中有一塊完全空白的區域。楊凱鈞指出，這是留給台灣年輕世代的創作區，讓年輕人在上面分享自己的創意發想。

邱臣遠表示，2020年起世界邁進疫情時代，人流、物流與金流停滯，但也強化了全世界數位交流，區塊鏈技術更是勢在必行的趨勢。

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圖為Substrata的虛擬服務處，一樓為咖啡廳，二樓為相片牆，頂樓則有安排播送消息的電視牆。（民眾黨臉書／影片截圖）

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