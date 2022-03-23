民眾黨李依芩受訪「從政以來改變」答不出 網搖頭：毫無準備

民眾黨基隆市議員參選人李依芩，曾因在資歷上寫出「麥當勞打工經驗」引起話題，最近又因上廣播節目《嗆新聞》時，數度回答不出主持人黃揚明發問「自己最大的改變」、「如何宣傳廟口夜市」等問題，遭網友質疑「放水題還答不出來」、「作為議員參選人連問題都聽不懂、答不出來。」沒有做好選舉的準備。

網友貼出兩段節目內容，一段是主持人詢問「你從政到現在不過兩個多月，這段時間最大的改變是什麼？」李依芩吸了一口氣，似乎回答不出來，一旁的文宣部主任許甫馬上插話，以前段風波的心路歷程救援。

第二段則是主持人問「廟口夜市是你的選區，那你平常最常去夜市買什麼？」李依芩回三字「蚵仔煎」，主持人接著問「如果你今天要幫基隆的廟口夜市宣傳，你會用什麼方式？」李依芩回「用....什麼意思？」主持人補充「如果你今天要宣傳廟口夜市的特色，妳第一個會想到什麼？」李依芩沉默了3秒鐘，許甫再跳出來補充「就是在地人認為的夜市有什麼特色」，李依芩才恍然大悟「你是說推薦的食物那些...」並補充「我首先會推薦一攤果汁」，話題才繼續順利下去。

許多網友對這樣的表現搖頭「這樣看得懂法條和議事規則嗎？」「文宣部主任很盡力幫忙了，但這個沒有準備好的候選人還要人點醒、還講不出內容」、「上節目都不知道要準備嗎？這些問題都很基本的」、「看了好尷尬，連話都不太會講」、「素人政治結果品質也不把關」、「她連自己為何參選都講不出來」。

但也有支持者在YouTube頻道回應支持「給年輕人鼓勵、加油，一定會越來越好的」、「依芩妹妹要想辦法讓人記住」。她本人也在影片下方留言「感謝揚明哥給我機會上節目，也謝謝許甫哥的提攜，還有聽眾朋友們的包容，我會越來越精進自己，不會讓大家對我失望的 」。