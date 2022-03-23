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2022桃園誰當家？鄭文燦：最終一定會是民進黨當選

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
鄭文燦受訪時表示，桃園已經是不一樣的城市，下一個市長只要能夠好好地把這幾年打好的基礎往前走，桃園會發展得更好。圖為鄭文燦今早主持市政會議。記者陳俊智／攝影
鄭文燦受訪時表示，桃園已經是不一樣的城市，下一個市長只要能夠好好地把這幾年打好的基礎往前走，桃園會發展得更好。圖為鄭文燦今早主持市政會議。記者陳俊智／攝影

2022地方首長選舉，誰會代表民進黨參選桃園市長？外傳衛福部長陳時中、立委鄭運鵬是可能人選，前立委鄭寶清和黃適卓則是表態爭取提名機會；桃園市長鄭文燦今接受節目「齊有此理」訪問表示自己沒有口袋人選，指選對會會做綜合評估，也覺得最終一定會是民進黨的候選人當選。

鄭文燦表示，陳時中是民進黨的超級明星，無論在哪個縣市都會很強，至於他要擺在台北或桃園，這是選對會的問題，不是我一個人可以決定的。我是希望北北桃，甚至基隆跟新竹，能形成北台灣的黃金人選，一起打好這場選戰。

鄭文燦說，我想桃園不會走回頭路，我覺得這次選舉，還是會支持我們桃園進步的腳步，不會選擇走回頭路的；節目主持人拿出外界點名的國民黨可能市長人選名單，問鄭文燦回頭路是在指這些人嗎？鄭文燦表示，要看他們的主張。

鄭文燦也說，桃園已經是不一樣的城市，下一個市長只要能夠好好地把這幾年打好的基礎往前走，桃園會發展得更好。

王時齊表示，台北市議員有聯署，希望陳時中去選台北市長，這樣會牽動桃園選情。鄭文燦則說，台北是一個輿論中心，不要說台北市議員聯署陳時中選台北，也有台北市議員也有想要來選桃園市長的；王時齊追問「你是說國民黨的？」鄭文燦回答「對阿！所以台北市是什麼事情都會發生」。

關於地方首長人選，前副總統陳建仁前陣子申請加入民進黨，也被點名是人選之一，經常被拿來與陳時中比較。至於雙陳該如何調度，鄭文燦表示2人都很好，調度應該要意願、適合度和勝選等角度綜合考慮，但目前沒聽到2人政治上的表態。

2022大選

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