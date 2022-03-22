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綠新北初選登記二日已21人 中和全員登記幾乎底定4搶3

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市議員張志豪今日上午則在「豪友律師團」與「豪友志工團」陪同下完成登記。圖／張志豪提供
新北市議員張志豪今日上午則在「豪友律師團」與「豪友志工團」陪同下完成登記。圖／張志豪提供

民進黨新北議員初選領表登記今進入第二天，目前已經有21人完成登記，其中中和區已表態參選人都完成登記，幾乎確立4搶3局面，大家都盼支持者要守住電話，讓自己順利通過初選。

民進黨新北市議員在中和黨內初選激烈，「蘇系學姊」張維倩是現任議員，昨日帶著參選人翁震州、黃韋鈞與彭一書等「青年會做事連線」成員搶先完成登記，成為首日唯一完成登記的4人。

議員張志豪今日上午則在「豪友律師團」與「豪友志工團」陪同下完成登記；新人張嘉玲也同樣在上午完成登記；捲土重來的老將林秀惠則在下午1時30分完成登記，等於說民進黨中和已表態的參選人都完成登記，若沒意外就幾乎確定初選是4搶3局面。

張志豪表示，這幾年來秉持著「做事」、「服務」的初衷為民服務，律師團及志工團今陪同也就是要表達「在地鄉親挺在地議員」。他強調自己三年來為中和爭取超過6.5億的建設經費，並將政見一一落實，就是為了讓家鄉蛻變升級，希望大家能繼續給他服務的機會。

張嘉玲提到，現在超過三人確定會進行初選，並以家用電話民調結果來決定提名，時間在4月11起，每天上午以抽籤方式得知當晚要調查的選區，所以拜託中和的支持者在聽到電話民調後，一定要回答完所有問題，並唯一支持張嘉玲。

林秀惠表示，自己今天下午1時30分完成登記，她很謝謝大家的支持，自己三年多來都沒有離開中和，服務處也都還有人員為民服務，這次會參選是想從哪裡跌到就從哪裡站起來，希望用自己長期深耕的專業經驗繼續為大家服務。

外傳中和幾位年輕世代及派系都要夾殺林秀惠，她回應，幾位年輕參選人的確來勢洶洶，自己已經服務25年，有信心通過初選，不過還是呼籲支持者一定要守住電話、不能大意，其實支持者不會管派系，大家還是選最會為民服務的為優先對象。

民進黨新北市黨部統計，全新北截至今日傍晚已經有21人完成登記，包含昨日登記的4人，張維倩、翁震州、黃韋鈞、彭一書；今日登記的17人，陳文治、洪懿馥、顏蔚慈、彭佳芸、陳啟能、邱婷蔚、戴瑋姍、黃俊哲、王淑慧、張嘉玲、張志豪、林秀惠、羅文崇、高乃芸、廖宜琨、黃琳、張錦豪。

新人張嘉玲在今上午完成中和區議員黨內初選登記。圖／張嘉玲提供
新人張嘉玲在今上午完成中和區議員黨內初選登記。圖／張嘉玲提供
捲土重來的新北市前議員林秀惠在下午1時30分完成登記。圖／取自林秀惠臉書
捲土重來的新北市前議員林秀惠在下午1時30分完成登記。圖／取自林秀惠臉書

2022大選 民進黨 新北

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