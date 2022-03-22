展現好人緣 詹為元登記初選 江啟臣與6青年伙伴陪同

立委江啟臣與各地方新世代議員擬參選人今陪同松山、信義議員擬參選人詹為元赴國民黨台北市黨部領表登記參選，展現團結。

江啟臣說，他能做的就是當最佳助選員，有需要還是會全力以赴幫助年輕人；詹為元登記時還笑說，來陪他的年輕人都是初次參選，能夠加權到100%的伙伴，是「100%聯盟」，盼年底能一起打贏選戰。

江啟臣說表示，首次參選是人生中最難忘的事情，無論未來選舉結果如何，都替年輕世代感到光榮與高興，此時此刻的國民黨需要新世代上戰場，不只為國民黨，也是為人民，年輕人能夠彼此相挺，今日登記初選以行動證明團結，一定能在競選中獲勝。

詹為元說，雖然來陪同登記的年輕世代背景不同，但大家團結、不分派系，盼年底能一起打贏選戰。

國民黨內有不少新人請江啟臣拉抬，被視為領頭羊。江啟臣認為，國民黨過去有很多包袱，社會也有所指教，新一代的年輕人瞭解國民黨處境，才以行動展現決心，展現新的國民黨氣象，「我能做的就是最佳啦啦隊、助選員，他們有需要還是會全力以赴幫助他們」。

另外，有周刊爆料黨內希望新北市長侯友宜能夠參選2024總統大選，江啟臣對此表示，侯市長天市政滿意度最高，證明國民黨是真正會做事，相信侯市長有自己的想法，未來也有賴黨中央領導和布局，能得到人民支持，為台灣這塊土地盡心力。

但也有人質疑，國民黨雖鼓勵青年參政，但不少選區有老將回鍋，恐對新世代不友善。江啟臣強調，國民黨有老、中、青世代，講求世代傳承、合作，無論老將、中生代，要如何扮演好正確的角色，讓政黨能有好的人才輪替，正是國民黨要建立的制度體制。

江啟臣最後表示，黨內同志若有需要協助的，能做到一定做，大家都是伙伴，無論在什麼位置，都是「Team KMT」，發揮自己力量，沒有必要分彼此。