民進黨北市議員提名領表登記 4人挺陳時中選市長

繼日前民進黨立委何志偉挺衛福部長陳時中代表黨參選台北市長後，同黨台北市議員王閔生、吳沛憶、許家蓓、陳慈慧今天領表登記時，也盼黨中央能提名陳時中成最強母雞。

2022台北市長選舉，外界關注陳時中是否將代表民進黨出戰。何志偉2月時表示，支持者日前要求他成立陳時中後援會，自己也在進行籌組，且很多人搶著當幹部。

由於民進黨台北市議員提名領表及登記作業今天起跑，王閔生、吳沛憶、許家蓓和陳慈慧都到民進黨台北市黨部領表，4人現場齊喊「議員全壘打，台北更進步」，且都認為陳時中擔任防疫指揮官時展現冷靜、沉穩和執行力，備受外界肯定。

同時，他們也相信陳時中的特質和專業，將帶領台北市更進步，期盼陳時中能以最強市長候選人的母雞之姿，帶領黨內市議員候選人全壘打進入議會為民服務。

王閔生表示，北市面臨少子化、人口減少及老化問題，相信以陳時中的特質和行政能力，能為北市帶來更好發展，希望黨中央能提名陳時中參選台北市長；陳慈慧也說，台灣防疫成績全世界有目共睹，跨派系力挺陳時中是希望他能夠成為最強母雞。

吳沛憶提到，基層期待陳時中參選台北市長的呼聲非常高，也希望民進黨在議會能獲得足夠席次，未來的市長推動市政及治理時才能獲得足夠支持。

許家蓓則指出，北市松山、信義區因人口流失可能會少1席議員，自己是此區最年輕且資淺的民進黨議員，壓力非常大，須努力勤跑基層，希望陳時中能夠成為最強母雞，帶領民進黨提名議員全壘打前進議會。