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蘇系學姊領軍青年會做事連線 新北議員黨內初選搶頭香

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市議員「蘇系學姊」張維倩今帶著參選人翁震州、黃韋鈞與彭一書等「青年會做事連線」成員搶先完成登記。記者李成蔭／攝影
新北市議員「蘇系學姊」張維倩今帶著參選人翁震州、黃韋鈞與彭一書等「青年會做事連線」成員搶先完成登記。記者李成蔭／攝影

民進黨新北市黨部今日開始受理初選領表及登記，新北市議員「蘇系學姊」張維倩今帶著參選人翁震州、黃韋鈞與彭一書等「青年會做事連線」成員搶先完成登記。她表示，搶頭香登記除象徵青年參政決心，也展現積極服務鄉親的行動力，盼成員們都能通過初選並當選，把行政院長蘇貞昌會做事的精神傳承下去。

張維倩指出，她在新人任內完成中和許多重大建設，不僅解決延宕十餘年的秀朗橋北側區域活化，更打通捷運中原站人行道、打造秀山公園及光之公園、解決欣欣天然氣管線供氣不足等問題。

除地方建設以外，也關注婦幼議題，為弱勢發聲，並打造全國首創的托嬰監管雲，讓灑進陽光新北市的幼教環境。今登記首日帶青年世代共同登記，象徵青年參政的決心，也盼有經驗及歷練的青年會做事團隊都能通過初選，把蘇貞昌會做事的精神傳承下去。

新莊區議員參選人翁震州表示，自己過去在立委吳秉叡團隊服務，已在地深耕10多年，不管擔任幕僚或參選，服務民眾的心永不變，盼今年順利前進議會，監督市政、為民發聲和促進合作，落實各項政策與建設之推動。

五泰林區議員參選人黃韋鈞說，自己是工人之子，從基層助理做起，經過多年國會的歷練與紮實的地方服務經驗，下屆選舉五泰林被劃分出新選區，是讓這些區域再次大步邁進的好時機，除希望為各區貢獻外，也要讓中央地方施政保持連線。

土樹三鶯區議員參選人彭一書提到，自己擔任市議員與立委助理多年，深知市議員肩負市民著寄託，是市民與市政之間的關鍵齒輪，自己將以「為你衝第一」的精神來服務市民，盼選區民眾能認同青年參政的拼勁，讓「會做事連線」都能順利過關。

張維倩辦公室指出，青年會做事連線選區遍及五股、泰山、林口、新莊、樹林、土城、鶯歌、三峽及中和，彼此行政區不但剛好相連，更是生活共同圈，希望藉藉由連線來擴大日後區域內的服務量能，也盼連線服務能作整體面的市政建設，讓「青年會做事，打造新城市」。

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