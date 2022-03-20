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黨有需要就承擔選市長 蔡其昌：不會把別人的路封住

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌昨受訪指出，針對選台中市長，黨有需要，他就勇敢承擔。圖／東海EMBA研聯會提供
立法院副院長蔡其昌昨受訪指出，針對選台中市長，黨有需要，他就勇敢承擔。圖／東海EMBA研聯會提供

民進黨尚未公布徵召台中市長的人選，離年底地方大越逼近，立法院副院長蔡其昌連日藉中火議題修理台中市長盧秀燕，民進黨議員也異口同聲說「不是其昌還有誰？」蔡其昌今指出「我是有禮貌的人」，林佳龍民調領先應排第一順位，「如果黨需要蔡其昌參選，我一定勇敢承擔！」不會藉話術或政治動作封住別人的路。

蔡其昌表示，直轄市長參選人，這次由黨中央徵召，所以無所謂表態與否，一年多，他一以貫之「如果黨需要蔡其昌，我一定勇敢承擔」。

如果徵召的不是他，蔡其昌說，也沒什麼改變，就是「立法院副院長」，這些年來以副院長身份為台中為海線解決很多問題，爭取很多的預算「每個位子都是好位子。」

蔡其昌表示，該做的事，就是把副院長這個角色做好，發揮副院長的功能與解決問題的能力到極致，這就是他每天在做的事情。

蔡其昌說，林佳龍對選舉常說「成功不必在我，但成功一定有我」，蔡強調自己是有禮貌的人，以程序來講，林佳龍是前市長，而且近來幾個民調出爐林相對領先，徵召要照程序走，才會團結。

雖然林佳龍一再強調，對台中市長「個人沒有參選意願」，但蔡其昌認為，參選可能性並非完全是零，如果黨有需要就另當別論，所以他沒把要參選的話說死，不會把人家的路封住了。他說，尊重林佳龍，「如果林佳龍有興趣，他就可以出場」，如果沒興趣，可能是真的沒興趣了，他不會透過話術、政治動作，把林佳龍的路鎖住。

2022大選 蔡其昌 林佳龍 台中市 中火

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