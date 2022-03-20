蔡其昌猛批盧秀燕 選市長等待徵召

「盧秀燕欠缺價值與中心思想！」立法院副院長蔡其昌20日猛烈抨擊盧秀燕的空污與中火發電政策指出，他曾經請幕僚和市府秘書長黃崇典接洽，希望他在立院提出的中火增氣減煤提案能獲盧的同意，並共同召開記者會，讓台中能在減煤的同時避免缺電；但遭到盧的拒絕。

由於近期蔡其昌不論在媒體或臉書，都大力抨擊盧市府的空污執行不力與對中火增氣減煤的阻擾，記者問他，他是否以準市長候選人的身分發言，他說是否參選，還必須尊重黨中央的程序。且前市長林佳龍的台中支持民調仍高於民進黨其他人，他不能「把話講死堵住」林佳龍的可能參選。

蔡其昌表示，他沒有一定要參選哪個位子，而且他是個「有禮貎的人」，民進黨內不同派系都有他的朋友。現階段既須尊重黨中央的徵召權，也要尊重林佳龍或其他人的想法與意願。林佳龍曾說「成功不必在我，但一定有我」；從未明確表明他不選台中市長。

但如果黨中央徵召他，他會全力以赴。他出身大甲海線，對位於龍井的中火空污問題自然極為關心。基於民代責任，他在立院具體提出要求中火部分燃煤機組提前除役，反而是給中火很大壓力；但盧秀燕當時不但沒有同意他的提案，國民黨立委還不斷抹黑他。

尤其，台中正值企業投資重要時刻。「盧秀燕日前在台中磐石會長交接時，不是鼓勵產業投資嗎？」蔡其昌說，台積電、友達先後提出要在台中大筆投資， 盧也都視為台中市府的功勞；但產業投資必須顧及整體發電的需求，「不能全推給中央，又要求先拆燃煤機組、再興建燃氣機組」。

蔡其昌20日以東海大學校友參加EMBA聯誼會長交接，致詞時對台下校長張國恩、管理學院院長陳鴻基、台北市長柯文哲、台北市副市長蔡炳坤及數十桌東海校友說，政府高層很多是台大或國外大學畢業，但立法院長及副院長都是東海畢業的，他以東海為榮。

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