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傳新北市黨部為侯家軍排除障礙 朱立倫：都是國民黨系

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。本報資料照
國民黨主席朱立倫。本報資料照

國民黨年底縣市議員提名作業分區起跑，傳出新北市黨部為新北市長侯友宜子弟兵「侯家軍」參選市議員排除黨內對手。國民黨主席朱立倫上午喊話，提名過程每一位都是黨內優秀人才，沒有分誰是什麼系，全部都是國民黨系。

朱立倫也表示，在各地提名過程不可能每個人都被提名，但一定是提最優秀、能為黨打勝仗的人選。朱說，接下來國民黨的重點，「主席一定會集中全力打贏年底選戰」，過程中各方有各種意見都歡迎，但「不要再造成黨內任何困擾」。

對於近來傳出有議員擬參選人退黨投身其他陣營，朱立倫說，從去年11月到目前，也有多位無黨或他黨民代加入國民黨，新北市最近就有某位議員即將宣布入黨，當然也看到要轉換政黨的，這是很正常的現象。

朱立倫表示，最近以同舟計畫回到國民黨或加入國民黨的縣市議員、民意代表非常多，之後會一一公布；而看到在台灣各縣市這麼多議員願回國民黨、加入國民黨，代表國民黨努力的成果，希望大家一起努力，改革過程能夠同心協力最珍貴。

2022大選 朱立倫 侯友宜 國民黨

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