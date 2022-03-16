離開高雄轉戰北市？王浩宇：絕對不可能

桃園前市議員王浩宇正在高雄市三民區投入民進黨市議員初選，傳出他要放棄高雄戰場，改選台北市中山、大同選區，王浩宇今天駁斥這個傳聞，他說，高雄是他始終的選擇，從公投到現在，已在高雄努力那麼久，他能做的就是繼續努力，雖然過程中有很多壓力與阻礙，但他不會放棄，絕對不會離開高雄，即使初選失利，也會留在高雄繼續經營。

王浩宇也強調，他不是湧言會，也不屬於菊系，就是抱著理念來高雄參選，希望外界別再貼標籤。

高雄市議員第7選區現有8席，分別是國民黨4席、民進黨3席、時代力量1席，現任者都要拚連任，新人來勢洶洶，民進黨將辦初選提名4席，基進黨張博洋、民眾黨李佳玲備戰已久，前立委陳柏惟幕僚陳建良將以無黨籍參選，現任、新人皆是強棒，三民區被視為一級戰區。

民進黨該選區現任議員有康裕成、何權峰、鄭孟洳，康、何都是菊系，康擔任過議長，被看好有問鼎下屆議長實力。何權峰父母都曾是里長，何妻是立法院副院長蔡其昌的胞妹。隸屬湧言會的鄭孟洳是前市議員鄭新助的孫女，她展現毅力減重逾30公斤，近來每天站路口，也加強議題能量，陸戰、空戰並進。時代力量現任市議員林于凱，身兼黨部高雄主委，他對生態、交通、弱勢等議題著力深，問政扎實，獲中間選民認同。

民進黨預計提名4席，現任者與挑戰者透過民調一較高下，將投入初選者包含前議員林武忠、桃園市前市議員王浩宇、前議長蔡見興女兒蔡佳庭。林武忠里長出身，基層實力不錯，組織能量還在。王浩宇擅長空戰開創話題，識別度高。蔡佳庭獲正國會推薦，成為「台灣正青」一員。