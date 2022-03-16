快訊

桃機停電元兇是工人偷剪電纜？ 他怒揭2大疑點「誰編的爛劇本」

離開高雄轉戰北市？王浩宇：絕對不可能

聯合報 / 記者王慧瑛徐白櫻／高雄即時報導
桃園前市議員王浩宇正在高雄市三民區投入民進黨市議員初選，街頭可見文宣看板。記者林巧璉／攝影
桃園前市議員王浩宇正在高雄市三民區投入民進黨市議員初選，街頭可見文宣看板。記者林巧璉／攝影

桃園前市議員王浩宇正在高雄市三民區投入民進黨市議員初選，傳出他要放棄高雄戰場，改選台北市中山、大同選區，王浩宇今天駁斥這個傳聞，他說，高雄是他始終的選擇，從公投到現在，已在高雄努力那麼久，他能做的就是繼續努力，雖然過程中有很多壓力與阻礙，但他不會放棄，絕對不會離開高雄，即使初選失利，也會留在高雄繼續經營。

王浩宇也強調，他不是湧言會，也不屬於菊系，就是抱著理念來高雄參選，希望外界別再貼標籤。

高雄市議員第7選區現有8席，分別是國民黨4席、民進黨3席、時代力量1席，現任者都要拚連任，新人來勢洶洶，民進黨將辦初選提名4席，基進黨張博洋、民眾黨李佳玲備戰已久，前立委陳柏惟幕僚陳建良將以無黨籍參選，現任、新人皆是強棒，三民區被視為一級戰區。

民進黨該選區現任議員有康裕成、何權峰、鄭孟洳，康、何都是菊系，康擔任過議長，被看好有問鼎下屆議長實力。何權峰父母都曾是里長，何妻是立法院副院長蔡其昌的胞妹。隸屬湧言會的鄭孟洳是前市議員鄭新助的孫女，她展現毅力減重逾30公斤，近來每天站路口，也加強議題能量，陸戰、空戰並進。時代力量現任市議員林于凱，身兼黨部高雄主委，他對生態、交通、弱勢等議題著力深，問政扎實，獲中間選民認同。

民進黨預計提名4席，現任者與挑戰者透過民調一較高下，將投入初選者包含前議員林武忠、桃園市前市議員王浩宇、前議長蔡見興女兒蔡佳庭。林武忠里長出身，基層實力不錯，組織能量還在。王浩宇擅長空戰開創話題，識別度高。蔡佳庭獲正國會推薦，成為「台灣正青」一員。

地方盛傳鄭孟洳、王浩宇民調數字相當接近，王浩宇表示，他一定會努力衝刺到最後一刻，鄭也持續勤走基層，步步為營，不敢有一絲大意。

桃園前市議員王浩宇正在高雄市三民區投入民進黨市議員初選，街頭可見文宣看板。記者林巧璉／攝影
桃園前市議員王浩宇正在高雄市三民區投入民進黨市議員初選，街頭可見文宣看板。記者林巧璉／攝影

2022大選

延伸閱讀

一圖曝高雄人地陪前十大景點 其中一個讓台南人「感覺被羞辱」

高雄土地會黏人 外籍人士眼中的人情滿點宜居城

「高雄餐桌發見計畫」—發現餐桌上高雄的魅力

高雄 有你真好

相關新聞

台灣基進高雄推7人 空姐走過空難死劫 當刺客參政

台灣基進高雄黨部今天宣布提名7位參選人角逐2022高雄市議員選戰，前復興航空空服員黃敬雅7年前經歷基隆河空難，幸運生還後...

藍KK政線批高雄市長「空降優先」 要求重視在地人才

立委高金素梅、北市議員羅智強征戰高雄市長機率低，國民黨基層焦慮沒有「母雞」領軍作戰，今天高市議會國民黨KK政線批黨中央「...

羅智強到底參不參選桃市長 羅：時候到負責任告訴大家

台北市議員羅智強日前展開1000公里傾聽桃園之旅，今天上午於楊梅區仁美國中外提出他「桃園＋」的第一個政策建議「桃園消安＋...

羅智強提出消防＋政見 3個問責讓民眾盼來結構性改變

台北市議員羅智強日前展開1000公里傾聽桃園之旅，今天上午於楊梅區仁美國中外提出他「桃園＋」的第一個政策建議「桃園消安＋...

沈富雄籲有「小混混的野氣」助選情 蔣萬安：我接地氣

國民黨立委蔣萬安遭行政院長蘇貞昌批評質詢與街頭小混混沒兩樣，但民進黨前立委沈富雄卻評論，蔣萬安若去貴氣，多點土氣與野氣，...

離開高雄轉戰北市？王浩宇：絕對不可能

桃園前市議員王浩宇正在高雄市三民區投入民進黨市議員初選，傳出他要放棄高雄戰場，改選台北市中山、大同選區，王浩宇今天駁斥這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。