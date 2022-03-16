【DailyView民調】士林北投汪志冰領先 黃瀞瑩來勢洶洶

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文/葛緯詩

2022台北市議員第一選區（士林、北投）陷入大亂鬥，現任議員除了陳建銘放棄連任，其餘12名皆將爭取連任。目前表態參選的新人則有10名，共計新舊人選至少會有22名擬參選人，有意參選的人不少，但因為人口流失，士林、北投區今年席次從13席減至12席，戰況相當激烈，各黨如何布局人選成為一大考驗。《〈DailyView民調中心〉》於2月14日至21日，針對台北市家戶電話進行抽樣調查，在有意參選的這些人當中，若明天就是投票日，目前誰的民調保持領先？



士林、北投市議員選舉國民黨有優勢！新人「學姊」出戰有望插旗成功



根據民調中心《空軍登陸 2022台北市議員選情分析》民調報告顯示，台北市士林、北投選區，整體擬參選人一起比較，若明天就是投票日，以現任國民黨籍議員汪志冰支持率最高，暫時以8.7%領先，其次依序為無黨籍的林瑞圖、新黨侯漢廷、國民黨籍陳重文。整體來說該區市議員的選情是「藍大於綠」，泛藍參選人普遍有較多領先優勢。不過，今年以新人之姿首度參選的前台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩來勢洶洶，支持率暫居第5，不僅在安全名單當中，更領先其他民進黨擬參選人，選情相對樂觀。

陳思宇、陳嘉行跌出安全名單？ 新人參選拚名次爬升爭出線

民眾黨另外一位熱門人選陳思宇，則不在支持率前15名單之中。她的父親陳建銘放棄連任，但從目前的情況來看，支持率似乎尚未完全成功轉到陳思宇身上，民眾黨若希望「雙姝」一同搶下士林、北投席次，仍有努力空間。另外，對政治相當有熱情的陳嘉行（焦糖哥哥），過去這段時間努力為參選造勢、博聲量、打知名度，雖然沒能一舉擠進前15名行列，但目前暫居第16名的他，雖然不在安全名次榜單內，但若能爭取名次爬升、黨內初選過關，仍有機會披綠袍出征。





image source:《空軍登陸 2022台北市議員選情分析》

鍾佩玲黨內民調暫居第1仍有隱憂？ 慎防支持者過早配票

值得注意的是，針對民進黨內參選人進行民調，結果是由承接何志偉累積多年選民服務的「大嫂」鍾佩玲居冠，以支持度6.4%領先其他參選人，但在整體民調上卻摔出安全名單，原因之一，可能顯示出鍾佩玲除了要擔心是否因為黨內民調高，造成支持者過早配票，而將選票投給其他民進黨參選人，恐怕也要思考支持者是不是多以中間選民為主，因此當藍綠白一起競爭時，支持者因為不夠死忠、不夠鐵票，使得選票多少被瓜分。未來如何加強選民服務，發揮家族經營陽信銀行的在地實力，提前布局黨內初選後的下一步，也會讓連任之路走得更穩健。

image source:《空軍登陸 2022台北市議員選情分析》





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《空軍登陸 2022台北市議員選情分析》





分析說明

本次民調由《網路溫度計》民調中心，負責問卷設計、委託調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。



進行統計分析之前，原始資料先依台北市政府人口統計資料（2021年12月底）進行性別、年齡、次分區、教育程度樣本加權，以符合台北市（士林北投、內湖南港、松山信義）20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

民調中心於2月14日至21日，針對台北市家戶電話進行抽樣，並採尾數末2碼隨機，針對20歲以上台北市民（士林區、北投區、內湖區、南港區、松山區、信義區）進行「2022台北市議員人選調查」，回收有效樣本數共計2414份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2%以內。