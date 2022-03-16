【DailyView民調】松山信義議員 綠營女神許淑華民調冠

image source:FB/許淑華、徐巧芯

文/朱涵瑜

年底九合一選舉進入倒數時刻，台北市選區更可說是「議員選戰熱區」，角逐者眾、競爭激烈。今年預估台北市人口3、4月跌破250萬人關卡，意味著議員席次會隨之被刪減，其中松山、信義區即面臨此狀況。有現任議員表示，日前已經接獲內政部提前通知，即將在5月由選委會公告松山、信義區議員恐減1席，從10席減9席，換句話說，競爭壓力加劇。

松山信義「綠營女神級議員」許淑華民調居冠！楊寶楨衝破藍綠入榜

根據【DailyView民調】《空軍登陸 2022台北市議員選情分析》調查，目前國民黨、民進黨、民眾黨、無黨籍加起來共有14位擬參選人，以松山、信義區來看，「若明天就是投票日，請問您會支持哪一位擔任議員？」結果顯示「女神級議員」民進黨的許淑華以10%支持度領先。外型亮眼的許淑華，過去因為和前101董座陳敏薰長相頗相似，還被封為「小陳敏薰」。2006年至今，已經連續擔任4屆市議員，勤跑基層、努力在地服務讓她累積不少好評，即使是各黨14位擬參選人一起進行調查，許淑華依舊能展現她的支持度。而在這波議員名單中，民眾黨的楊寶楨可說是亮點之一，不僅「衝破藍綠」，還一舉擠進第9名安全名單之中。

image source:《空軍登陸 2022台北市議員選情分析》

綠議員民調前3名！許淑華、洪健益、張茂楠「資深咖」掛帥

無論是各黨，或是從民進黨內民調分析，許淑華都是穩坐第一名寶座，尤其是黨內參選人互比時，支持度達19%，顯示出許淑華擁有穩固的在地實力。第二名洪健益，同樣擔任市議員多年的他，除了藉著在地服務拉抬穩固支持度之外，洪健益在市議會和柯文哲質詢過程，也讓不少民眾印象深刻。包括洪健益在2021年市政質詢時秀出自己的小黃卡，表示已經注射完兩劑高端疫苗，柯文哲稱讚「我知道你為黨犧牲」，洪健益在市政話題上替中央政策、國產疫苗發聲，獲得不少民進黨支持者認可。另外，黨內同志第三名為張茂楠也是連續擔任四屆的資深議員；第四名許家蓓兩屆，顯見這些資深議員基層實力不容小覷，要在松山、信義區爭出頭，在地服務、走入基層絕對是關鍵因素。

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國民黨擬參選人競爭激烈！徐巧芯戰鬥藍「年輕、女性」特質搶攻支持度

從國民黨內部競爭來看，「若明天就是投票日，藍軍9位擬參選人秦慧珠、王鴻薇、戴錫欽，陳永德、徐巧芯、田方倫、詹為元、滿志剛、陳俞亦，請問您會投票支持哪一位擔任議員？」第一名徐巧芯支持度為11.7%。年輕、女性的特質讓徐巧芯獲得不少選民支持，身為「資深鄉民」的她，擅長也熟悉網路議題，對於網友的討論掌握度頗高，面對對手陣營的攻勢，徐巧芯上節目、開直播勇於發聲，無形中收服了不少藍粉。第二名到第五名分別為王鴻薇、戴錫欽、秦慧珠、陳永德，綜觀來看，無一不是「現任資深老將」。相較之下，有意拚出頭的幾位新人詹為元、滿志剛、陳俞亦名次稍顯落後，若要力拚初選有好結果，必須得再加把勁。

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楊寶楨與徐巧芯共搶「年輕、女性」支持度？松信區綠議員戰力強 吳崢難衝出頭？

除了藍綠兩黨之外，松山信義區還有兩位名氣不算小的擬參選人，民眾黨發言人楊寶楨、無黨籍的吳崢。若兩人相互比較「明天就是投票日，在這二個人當中，請問您 會投票支持哪一位擔任議員?」楊寶楨支持度6.8%，吳崢支持度6.5%，兩者相差不遠，但值得關注的是，仍12%民眾「兩人都不支持」，對於兩人都無反應的民調74.7%。以楊寶楨和吳崢來說，楊寶楨目前有黨發言人身分，經常對外曝光發聲，以近期曝光度來說，可能略勝吳崢，因此，兩人相比支持度差不多，但若從整個選區14位擬參選人而言，楊寶楨能擠上第9名榜單實屬不易，分析可能原因，除了有民眾黨支持度之外，「年輕、女性」特質和徐巧芯重疊，某種程度上也會吸走徐巧芯的部分支持度；反觀吳崢，主要票源還是以綠營支持者為主，然而該區民進黨的參選人各個實力堅強，即使吳崢在「個人」部分和楊寶楨不相上下，不過，一旦藍綠白一起進行民調，吳崢的票很可能就會被民進黨吸走。

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《空軍登陸 2022台北市議員選情分析》





分析說明





本次民調由《網路溫度計》民調中心，負責問卷設計、委託調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。

進行統計分析之前，原始資料先依台北市政府人口統計資料（2021年12月底）進行性別、年齡、次分區、教育程度樣本加權，以符合台北市（士林北投、內湖南港、松山信義）20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

民調中心於2月14日至21日，針對台北市家戶電話進行抽樣，並採尾數末2碼隨機，針對20歲以上台北市民（士林區、北投區、內湖區、南港區、松山區、信義區）進行「2022台北市議員人選調查」，回收有效樣本數共計2414份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2%以內。



