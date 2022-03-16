快訊

生前脫下防彈衣給孩童穿 戰死烏克蘭演員遺體尋獲

酒駕累犯3月31日起公布姓名照片 公總：絕不會馬賽克

【DailyView民調】內湖南港議員戰 李彥秀回鍋民調居冠

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:組圖/FB

文/葛緯詩

2022台北市議員第二選區（內湖、南港）藍綠競爭激烈，國民黨現任市議員闕枚莎、游淑慧、李明賢、吳世正皆爭取連任，其中，上一回在立委選戰中落選的李彥秀，則是強勢回歸投入該區市議員選戰，成為最大亮點。民進黨本屆有李建昌、江志銘尋求連任，此外，上次落選的王孝維、陳又新捲土重來，何孟樺、許菡芸也以新人之姿擬投入該區選戰，面對民進黨來勢洶洶，《網路溫度計》民調中心於2月14日至21日，針對台北市家戶電話進行抽樣調查，誰目前有領先優勢？

國民黨擬參選人民調普遍領先！各有支持者不怕李彥秀成超強吸票機

根據民調中心《空軍登陸 2022台北市議員選情分析》數據顯示，被視為該區「大魔王」的李彥秀確定回鍋參戰，以以15.9%支持度暫居第1，其他依序為闕枚莎、游淑慧、李明賢、吳世正，前5名都由國民黨包辦。李彥秀在上屆立委選戰中，雖然輸給高嘉瑜，但她自1998年起連續擔任5屆港湖區市議員，加上2016年轉戰該區立委並當選，豐富的問政經歷，加上在地深耕多年的基層實力，這次強勢回歸，外界認為將成為選最強吸票機。不過，國民黨籍的闕枚莎也已連任4屆該區市議員，同樣是實力堅強的資深市議員，在地有一定的支持；政治記者出身的李明賢，除了熟稔政治事務之外，更努力扎根在地經營，他擅長營造話題，更把自己對於慢跑、運動的熱愛，推廣到港湖社區的運動、親子、動物、娛樂活動上，除了泛藍支持者之外，李明賢同時也能吸引中間選民的支持；另外，經常針砭時事的游淑慧，則是走深藍路線，因此，無論是黨內民調，或是各黨參選人一起比較，游淑慧的支持者都相當鐵桿死忠，名次變化不大。綜觀分析，以藍軍來說，各參選人有自己的優勢與支持者，對於李彥秀的強勢回歸，或多或少都會有一些影響，因此，拓展票源、穩固支持度，是目前國民黨各參選人正在努力的方向。

image source:《空軍登陸 2022台北市議員選情分析》

黃珊珊子弟兵接棒登板參選！陳宥丞擠進安全名單衝擊藍綠選情？

民眾黨擬參選人陳宥丞，接棒台北市副市長黃珊珊，喊出「港湖挺宥，珊珊傳丞」，整體支持度領先其他民進黨擬參選人，雖然還在努力衝刺個人知名度的階段，但陳宥丞目前民調不低。除了在藍、綠、白擬定參選人中拿到第6名好成績之外，針對「其他想要參選內湖南港市議員有民眾黨的陳宥丞。若明天就是投票日，請問您支不支持他擔任議員？」問題，有1.6%民眾表示「非常支持」、13.6%「還算支持」，可見打著黃珊珊接班人的名號下，陳宥丞在該區獲得一定比例的支持度，有沒有可能瓜分藍綠選票，衝擊選情的關鍵人物，值得繼續觀察。

image source:《空軍登陸 2022台北市議員選情分析》


完整報告免費下載：

《空軍登陸 2022台北市議員選情分析》


分析說明

本次民調由《網路溫度計》民調中心，負責問卷設計、委託調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。

進行統計分析之前，原始資料先依台北市政府人口統計資料（2021年12月底）進行性別、年齡、次分區、教育程度樣本加權，以符合台北市（士林北投、內湖南港、松山信義）20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

民調中心於2月14日至21日，針對台北市家戶電話進行抽樣，並採尾數末2碼隨機，針對20歲以上台北市民（士林區、北投區、內湖區、南港區、松山區、信義區）進行「2022台北市議員人選調查」，回收有效樣本數共計2414份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2%以內。

2022大選

延伸閱讀

蘇貞昌互槓蔣萬安 李彥秀臉書嗆他見笑轉生氣

桃園派最強 游淑慧籲：給羅智強一個民調機會沒那麼難

北市30多歲女被阿姨傳染確診 黃珊珊：往前疫調阿姨足跡

蘇貞昌、蔣萬安立院互嗆 黃珊珊：藍綠惡鬥的後果

相關新聞

基巿議員鄭文婷放棄選巿長？民進黨基巿黨部一度要代答

民進黨籍基隆市議員鄭文婷表態參選基隆市長，因為市黨部辦理議員參選登記18日截止，市長選舉期程未定，讓她面臨2擇1局面。民...

傳新北市黨部為侯家軍排除障礙 朱立倫：都是國民黨系

國民黨年底縣市議員提名作業分區起跑，傳出新北市黨部為新北市長侯友宜子弟兵「侯家軍」參選市議員排除黨內對手。國民黨主席朱立...

傳新北黨部要對手換選區禮讓侯家軍 林鼎超：不會接受

國民黨在新北市議員選舉第四選區（三重、蘆洲）初選大爆炸，其中新人林鼎超、吳訓孝、蔡明堂兒子蔡政呈要搶2席，不過現在傳出因...

獲民進黨徵詢參選雲林縣長？ 陳吉仲回應2個字

2022縣市長選舉將開打，民進黨「選舉對策委員會」陸續展開徵詢作業，立委劉建國、蘇治芬、農委會主委陳吉仲被點名是參選雲林...

高市議員第10選區／實力派老將拚連任 新秀爭提名

高雄市議員第10選區涵蓋前鎮、小港區，應選8席，現任議員都要拚連任，綠營初選6搶4，藍營也有新人爭提名，是否辦初選要視登...

竹市議員第5選區／綠捲土重來 藍挑戰者搶初選名額

新竹市議員第5選區香山應選6席，現有國民黨3席、時力1席、無黨2席，至少已7人表態年底角逐；雖然國民黨團去年的市長初選民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。