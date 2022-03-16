【DailyView民調】內湖南港議員戰 李彥秀回鍋民調居冠

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文/葛緯詩

2022台北市議員第二選區（內湖、南港）藍綠競爭激烈，國民黨現任市議員闕枚莎、游淑慧、李明賢、吳世正皆爭取連任，其中，上一回在立委選戰中落選的李彥秀，則是強勢回歸投入該區市議員選戰，成為最大亮點。民進黨本屆有李建昌、江志銘尋求連任，此外，上次落選的王孝維、陳又新捲土重來，何孟樺、許菡芸也以新人之姿擬投入該區選戰，面對民進黨來勢洶洶，《網路溫度計》民調中心於2月14日至21日，針對台北市家戶電話進行抽樣調查，誰目前有領先優勢？

國民黨擬參選人民調普遍領先！各有支持者不怕李彥秀成超強吸票機

根據民調中心《空軍登陸 2022台北市議員選情分析》數據顯示，被視為該區「大魔王」的李彥秀確定回鍋參戰，以以15.9%支持度暫居第1，其他依序為闕枚莎、游淑慧、李明賢、吳世正，前5名都由國民黨包辦。李彥秀在上屆立委選戰中，雖然輸給高嘉瑜，但她自1998年起連續擔任5屆港湖區市議員，加上2016年轉戰該區立委並當選，豐富的問政經歷，加上在地深耕多年的基層實力，這次強勢回歸，外界認為將成為選最強吸票機。不過，國民黨籍的闕枚莎也已連任4屆該區市議員，同樣是實力堅強的資深市議員，在地有一定的支持；政治記者出身的李明賢，除了熟稔政治事務之外，更努力扎根在地經營，他擅長營造話題，更把自己對於慢跑、運動的熱愛，推廣到港湖社區的運動、親子、動物、娛樂活動上，除了泛藍支持者之外，李明賢同時也能吸引中間選民的支持；另外，經常針砭時事的游淑慧，則是走深藍路線，因此，無論是黨內民調，或是各黨參選人一起比較，游淑慧的支持者都相當鐵桿死忠，名次變化不大。綜觀分析，以藍軍來說，各參選人有自己的優勢與支持者，對於李彥秀的強勢回歸，或多或少都會有一些影響，因此，拓展票源、穩固支持度，是目前國民黨各參選人正在努力的方向。

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黃珊珊子弟兵接棒登板參選！陳宥丞擠進安全名單衝擊藍綠選情？

民眾黨擬參選人陳宥丞，接棒台北市副市長黃珊珊，喊出「港湖挺宥，珊珊傳丞」，整體支持度領先其他民進黨擬參選人，雖然還在努力衝刺個人知名度的階段，但陳宥丞目前民調不低。除了在藍、綠、白擬定參選人中拿到第6名好成績之外，針對「其他想要參選內湖南港市議員有民眾黨的陳宥丞。若明天就是投票日，請問您支不支持他擔任議員？」問題，有1.6%民眾表示「非常支持」、13.6%「還算支持」，可見打著黃珊珊接班人的名號下，陳宥丞在該區獲得一定比例的支持度，有沒有可能瓜分藍綠選票，衝擊選情的關鍵人物，值得繼續觀察。

image source:《空軍登陸 2022台北市議員選情分析》





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《空軍登陸 2022台北市議員選情分析》





分析說明

本次民調由《網路溫度計》民調中心，負責問卷設計、委託調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。



進行統計分析之前，原始資料先依台北市政府人口統計資料（2021年12月底）進行性別、年齡、次分區、教育程度樣本加權，以符合台北市（士林北投、內湖南港、松山信義）20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

民調中心於2月14日至21日，針對台北市家戶電話進行抽樣，並採尾數末2碼隨機，針對20歲以上台北市民（士林區、北投區、內湖區、南港區、松山區、信義區）進行「2022台北市議員人選調查」，回收有效樣本數共計2414份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2%以內。