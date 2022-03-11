中二補選大將創高聲量立功！林佳龍、蔡其昌誰有望披綠袍戰台中？

文/朱涵瑜

2022選戰腳步逼近，面對有意拚連任的台中市長盧秀燕，民進黨到底要派誰出戰？目前傳出的可能人選，包括立法院副院長蔡其昌以及前台中市長林佳龍。面對支持度不低的盧秀燕，綠營在台中這一仗似乎不太好打。蔡其昌近日受訪時被問到「是否可能辭副院長或立委參選台中市長？」，對此他回應，從目前民調來看，台中市長民調第一還是林佳龍，如果黨希望台中要勝選，林佳龍應該是第一順位被詢問，同時強調如果林佳龍要參選，他一定會全力支持。近期民進黨在中二選區立委補選席次獲勝，的確增添不少信心，民進黨內有意者也開始磨刀霍霍。被點名的林佳龍、蔡其昌，究竟誰能有機會披綠袍出戰台中，和盧秀燕一較高下？

中二補選綠營打顏家大將！ 林佳龍助攻林靜儀也幫自己創高聲量

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/09/11-2022/03/09）統計調查，林佳龍在過去半年內，網路聲量幾大高峰幾乎都是落在中二立委補選、罷免林昶佐期間，其中，熱議度最高峰就是去年11月8日，當時林佳龍已經接下林靜儀競選總部主委職務，全力幫忙衝補選，因此，當時對顏寬恒嗆聲「參加補選就是輸不起的行為」，當日創下1萬52031筆討論，也讓雙方隔空戰火炒熱到高點。

遭顏陣營爆料15億元股票！蔡其昌「批藍打顏」網路聲量大漲

立法院副院長蔡其昌在過去半年聲量最高峰，同樣也和中二補選有關，11月8日顏寬恒指稱蔡其昌擁有建新公司市價15億元股票，對此，蔡其昌回批一切是惡意抹黑，和顏寬恒陣營一來一往攻防，也讓蔡其昌的網路聲量吵出熱度，當日共有6983筆。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

蔡其昌宣布出戰台中有顧慮？ 恐掀國會副院長派系卡位戰

林佳龍除了被點名出戰台中之外，同時也有聲音希望他挑戰雙北市，究竟征戰哪一區對民進黨黨、對林佳龍最有勝算，還得再評估。蔡其昌要不要宣布參選，則是有一大顧慮，一旦表態參選，即有可能會面臨國民黨要求辭去副院長一職，未來將由誰來接任副院長，勢必牽動民進黨派系角力，而這已非蔡其昌一人能決定，更有外界人士猜測，這將成為蔡其昌遲遲未表態的一大考量。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年09月11日至2022年03月09日。