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柯文哲全台首座聯合服務處新莊成立 陳世軒：開疆闢土

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
陳世軒（右）表示身為柯文哲、蔡壁如（左）子弟兵，為他們開疆闢土也是應該的。記者張睿廷／攝影
陳世軒（右）表示身為柯文哲、蔡壁如（左）子弟兵，為他們開疆闢土也是應該的。記者張睿廷／攝影

民眾黨新北市議員參選人陳世軒今天在新莊成立「台北市長柯文哲、立法委員蔡壁如、陳世軒聯合服務處」，這也是柯文哲全國首座聯合服務處，外界解讀是要插旗新北，也讓此事備受關注。陳世軒表示，身為柯文哲、蔡壁如子弟兵，服務民眾、開疆闢土也是應該的。

民眾黨「柯文哲、蔡壁如、陳世軒新北市新莊區聯合服務處」今日正式掛牌成立，蔡壁如親自到場揭牌，陳世軒更邀請新北市弱勢彩卷協會的朋友一同參與聯合服務處的掛牌儀式，也準備白米、餅乾、羽絨外套等民生物資分送給協會的朋友，希望以服務結合公益，用全新模式來深耕地方。

陳世軒指出，對他來說，選戰會從服務開始，而服務則從公益開始，所以第一天就來做公益。過去在蔡壁如身旁擔任秘書，也曾在台北市長室擔任實習生，既然身為柯文哲、蔡壁如的子弟兵，為他們來新莊服務民眾、開疆闢土也是應該的。

至於柯文哲第一個聯合服務處就選在新莊是否會感到壓力？陳世軒表示，他希望代表柯文哲、蔡壁如把新莊服務做好，所以才成立聯合服務處，不會感到有太大壓力。

另外，有黨內人士質疑此舉獨厚蔡壁如人馬，還有黨政不分問題。陳世軒回應，柯文哲身兼市長與黨主席職務，今天是周一，他在台北市府認真上班，不認為這有黨政不分的問題。

蔡壁如提到，所有第一波、第二波參選人都有在2月23日安排與柯文哲合照，大家應該都完成了，把柯文哲還有自己、世軒一起掛上去競選市議員是很自然的事情。

蔡壁如補充，陳世軒原先在她辦公室當幕僚，去年底說決定參選，至今已經三個月了，她也開始要在地方做服務，就選這個地方，掛個聯合服務處。

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