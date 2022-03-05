柯文哲今「私人行程」秘訪宜蘭 傳與年底選舉布局有關

民眾黨昨晚公布地方選舉參選名單，宜蘭首波有4人代表民眾黨投入選戰，就在名單公布後，台北市長柯文哲今天以「私人行程」秘訪宜蘭地方人士，除了徵詢意見，也為日後公布第二波參選名單預作準備。

台灣民眾黨成立於2019年，來不及參與2018年的地方選舉。這次民眾黨積極在各縣市布局地方選舉，昨晚公布7個縣市的提名參選名單，宜蘭縣首波公布4人參選，分別是尤文瀚參選宜蘭縣第一選區（宜蘭市）縣議員；謝志得參選宜蘭縣第六選區（羅東鎮）縣議員；劉奕甫參選宜蘭縣頭城鎮第三選區鎮民代表；許弘興參選宜蘭縣羅東鎮第四選區鎮民代表。

據了解，就在昨晚宜蘭首波名單公布後，柯文哲今天秘訪宜蘭，全部行程未對外公開，上午9點多來到宜蘭拜訪地方人士聽取意見，與有意加入民眾黨參選人士見面。

除了昨晚公布的宜蘭首波名單，民眾黨未來不排除在冬山鄉、壯圍鄉、蘇澳鎮及礁溪鄉也推出人選，將是一場全方位的選舉布局。