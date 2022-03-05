獨／民眾黨推責任制衝臉書流量 黨代表炸鍋嗆罷免高層
為提升年底選戰聲量，民眾黨選戰小組推出黨代表社群流量責任機制，要求各縣市黨代表按讚、分享地方黨部臉書貼文，每月底考核並統計積分。此舉引發許多黨代表反彈，質疑「沒有聽過組織員工在考核股東」，更有人點名黨內高層應該出面說明，甚至揚言連署罷免。
據了解，民眾黨黨代表社群流量責任機制，要求黨代表應與各地方黨部合作，針對全國、地方議題進行擴散，維持地方黨部粉專流量，並定期向組織部回報。地方黨部發文時，黨代表需義務性按讚、留言及分享至自己粉專，並將定期考核發文數、按讚數、觸及率等，統計積分後提出改善措施。
有黨代表質疑，黨章並沒有規範黨代表應負相關職責，而且應是黨代表對選戰小組評分才對，「選戰小組當作自己是太上皇？」也有黨代表批評，「叫大家做免錢的，還要打分數」、「當初選黨代表不是來應徵粉專小編的」。
除了質疑聲浪不斷，許多黨代表也在黨代表群組中，點名負責選戰小組組織的副祕書長鄞楷謙出來說明，但鄞楷謙並未回應，有黨代表便激動表示，「要這種黨工幹嘛，一定發起連署罷免這種人」。
此外，民眾黨也推出候選人動員獎勵機制，要求各地方候選人邀請人員參與活動，並納入kpi檢視，達標者應給予相應之獎勵，包括活動經費補貼、黨主席柯文哲或立委站台等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言