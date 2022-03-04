是台北市「好市長」人選？ 陳時中笑回：我現在在防疫
交通部前部長林佳龍屢被討論是否參選台北市長，林昨天表示，會一起幫台北市找到一位「好市長」。對此，同樣被點名可能參選台北市長的衛福部長陳時中今於立法院受訪時，被問到誰是好市長人選？陳時中笑笑地回應，「你要問他(林佳龍)」，至於是否就是自己？陳時中則說，「我現在在防疫」。
林佳龍昨受訪時表示，台北需要怎麼樣的市長，須從市民角度來尋找，他身為選對會成員，且從小在台北長大，會一起參與尋找好市長的過程。
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