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是台北市「好市長」人選？ 陳時中笑回：我現在在防疫

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
衛福部長陳時中。聯合報系資料照片
衛福部長陳時中。聯合報系資料照片

交通部前部長林佳龍屢被討論是否參選台北市長，林昨天表示，會一起幫台北市找到一位「好市長」。對此，同樣被點名可能參選台北市長的衛福部長陳時中今於立法院受訪時，被問到誰是好市長人選？陳時中笑笑地回應，「你要問他(林佳龍)」，至於是否就是自己？陳時中則說，「我現在在防疫」。

林佳龍昨受訪時表示，台北需要怎麼樣的市長，須從市民角度來尋找，他身為選對會成員，且從小在台北長大，會一起參與尋找好市長的過程。

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「幫台北市找一位好市長」林佳龍：會參與尋找過程

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