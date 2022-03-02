影／黃偉哲中執會說明線民案 爭取通過徵召

民進黨中執會下午開會預計通過爭取連任的台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁的徵召。翁章梁在立委陳明文、蔡易餘的陪同抵達中央黨部，對於可望通過徵召的翁章梁簡短表示全力以赴、追求勝選，而同樣將通過徵召的高雄市長陳其邁受訪表示，不斷的自我成長、謙虛地向市民學習，希望不斷的進步、不斷的努力。同時提及施政成果，包括召商、城市的轉型、都有成效，營業銷售總額成長23.38%左右，青年失業率自13.9%降為9.1%是六都青年失業率最低。

而飽受線民案質疑的台南市長黃偉哲表示，會在中執會報告線民案，會後將對外說明。 民進黨中執會下午開會預計通過爭取連任的台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁。飽受線民案質疑的台南市長黃偉哲（見圖）會前表示，會在中執會報告線民案，會後將對外說明。記者黃義書／攝影 民進黨中執會下午開會預計通過爭取連任的台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁（見圖）、嘉義縣長翁章梁的徵召。可望通過徵召的高雄市長陳其邁受訪高呼加油。記者黃義書／攝影