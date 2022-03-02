快訊

打高端出國受阻怎辦？ 陳時中曝「兩種解方」

影／黃偉哲中執會說明線民案 爭取通過徵召

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
民進黨中執會下午開會預計通過爭取連任的台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁（中）的徵召。翁章梁在立委陳明文（左）、蔡易餘（右）的陪同抵達中央黨部，對於可望通過徵召的翁章梁簡短表示全力以赴、追求勝選。記者黃義書／攝影
民進黨中執會下午開會預計通過爭取連任的台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁（中）的徵召。翁章梁在立委陳明文（左）、蔡易餘（右）的陪同抵達中央黨部，對於可望通過徵召的翁章梁簡短表示全力以赴、追求勝選。記者黃義書／攝影

民進黨中執會下午開會預計通過爭取連任的台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁的徵召。翁章梁在立委陳明文、蔡易餘的陪同抵達中央黨部，對於可望通過徵召的翁章梁簡短表示全力以赴、追求勝選，而同樣將通過徵召的高雄市長陳其邁受訪表示，不斷的自我成長、謙虛地向市民學習，希望不斷的進步、不斷的努力。同時提及施政成果，包括召商、城市的轉型、都有成效，營業銷售總額成長23.38%左右，青年失業率自13.9%降為9.1%是六都青年失業率最低。

而飽受線民案質疑的台南市長黃偉哲表示，會在中執會報告線民案，會後將對外說明。

民進黨中執會下午開會預計通過爭取連任的台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁。飽受線民案質疑的台南市長黃偉哲（見圖）會前表示，會在中執會報告線民案，會後將對外說明。記者黃義書／攝影
民進黨中執會下午開會預計通過爭取連任的台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁。飽受線民案質疑的台南市長黃偉哲（見圖）會前表示，會在中執會報告線民案，會後將對外說明。記者黃義書／攝影
民進黨中執會下午開會預計通過爭取連任的台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁（見圖）、嘉義縣長翁章梁的徵召。可望通過徵召的高雄市長陳其邁受訪高呼加油。記者黃義書／攝影
民進黨中執會下午開會預計通過爭取連任的台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁（見圖）、嘉義縣長翁章梁的徵召。可望通過徵召的高雄市長陳其邁受訪高呼加油。記者黃義書／攝影

2022大選

延伸閱讀

民眾黨南市參選人要黃偉哲面對「線民案」 簽承諾書

黃偉哲「線民案」民進黨要角繪聲繪影 綠營：親痛仇快

民進黨中執會下午提名連任 翁章梁：全力以赴追求勝選

台南中年高教失業率創新高 陳以信批黃偉哲失職

相關新聞

陳其邁談選舉讚阿中部長高抗壓性 沒聽過討論陳建仁

高雄市長陳其邁今天北上受訪，針對年底民進黨六都首長布局，稱讚衛福部長陳時中自從兩年前站在防疫發言台後從來沒有離開，抗壓性...

中執會將討論提名 蔡英文會前談烏克蘭：民進黨要團結

民進黨中執會今天將討論台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名，民進黨主席蔡英文今天在會前發表談話，強調團結。她表示，「民進黨是...

別只看熱鬧 蔡育輝籲國民黨中央速擬提名辦法辦初選

下屆市長、市議員選舉今年11月26日將舉行，眼看對手陣營為爭取提名動作頻頻，國民黨台南市議員蔡育輝今除宣布尋求連任，也呼...

影／黃偉哲中執會說明線民案 爭取通過徵召

民進黨中執會下午開會預計通過爭取連任的台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁的徵召。翁章梁在立委陳明文、蔡易餘的...

民眾黨要黃偉哲「自清」 綠民代批：不像樣的政治鬥爭

針對今天早上民眾黨台南市黨部六位市議員提名到市府，要求黃偉哲市長出面自清，並簽署「政治清白承諾書」；民進黨台南市議員蔡筱...

新竹市長林智堅推薦周春米 接棒屏東縣長

屏東縣長民進黨內初選競爭激烈，民進黨中常會日前決議，禁用蔡英文總統、副總統賴清德等選對會成員的合照當初選文宣。周春米今發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。