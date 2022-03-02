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打高端出國受阻怎辦？ 陳時中曝「兩種解方」

台南中年高教失業率創新高 陳以信批黃偉哲失職

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
六都中年人口失業率圖。圖／陳以信提供
六都中年人口失業率圖。圖／陳以信提供

國民黨立委陳以信今再提出質疑，台南市長黃偉哲上任3年，並未降低台南市民平均失業率，尤其中年人口與高教人口失業率都增加，台南成為六都最嚴重，過去3年台南就業結構持續惡化，黃偉哲不敢回答同黨同志質疑，至少應就施政成績不佳向台南市民說明。

陳以信指出，黃偉哲上任後強調招商成績好，創造超過3萬工作機會，但實際成績很有限。台南平均失業率從2018年到2020年都是3.8%，並未降低失業率，連降低千分之一都沒有。

陳以信表示，研究台南失業率細項顯示，台南就業結構有更嚴重問題。以年齡別來看，台南45到64歲的中年人口失業率，去年是2.7%，過去4年都是六都最高。他指出，中年就業人口是家庭最重要支柱，中年爸媽失業對家庭經濟是重大打擊，台南家戶平均收入為何變成六都最低，顯然中年失業問題就是背後成因。

陳以信指出，台南具大專教育程度以上人口失業率，連續兩年持續惡化，去年攀升到4.3%，為台南新高，也是六都最高。而高教人口失業率增加，反映出台南高教高薪的職位愈來愈少，好工作賺錢工作愈來愈少，顯示黃偉哲創造的工作機會，大多都是低薪的新進職位工作。

陳以信批評，黃偉哲將台南就業結構越調越糟糕，中年與高教人口工作機會愈來愈少，進而影響家庭平均收入長期停滯，才讓台南過去幾年經濟，成為六都成長最低的地方。黃市長不是學經濟的，他是經濟學博士，他把台南經濟問題指出來，是希望為台南市民好，更要為台南市民權益追問到底。

陳以信也說，雖然黃偉哲不敢回答黨內同志問題，不願同意公開他當年資料，但那是民進黨家務事，他不關心，只希望黃偉哲盡快回答市政問題，為自己的施政成績辯護，否則有失市長職責，有害市民權益。

六都高教人口失業率圖。圖／陳以信提供
六都高教人口失業率圖。圖／陳以信提供

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