快訊

新北今增1例居隔陰轉陽 公布涮涮鍋員工3家人足跡

烏克蘭「國民女兵」與夫一同戰死 網友不捨封「女英雄」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

挑戰2024總統大選？侯友宜：有時你的未來不是你能決定

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，「有時候你的未來，不是你能決定的」，現在談選舉仍太早，目前就是好好做事。圖／擷自POP撞新聞
侯友宜表示，「有時候你的未來，不是你能決定的」，現在談選舉仍太早，目前就是好好做事。圖／擷自POP撞新聞

新北市長侯友宜高民調，要選擇挑戰連任或直攻2024總統大位的話題備受關注。侯友宜今日接受媒體人黃暐瀚專訪時表示，未來的事很難去預測，「有時候你的未來，不是你能決定的」，現在談選舉仍太早，目前就是好好做事。

侯友宜在節目中暢聊市政，包括將五股垃圾山整頓成「五股夏綠地」，還有塭仔圳開發案等。不過由於侯友宜在近期各項民調都高居全國第一或第二，被外界認為是國民黨2024年總統選戰最強候選人之一，相關議題也引發各界好奇。

侯友宜說，他一直覺得民眾選他當市長室是要做4年，不是3年而已，今年才開始，現在談選舉仍太早，不應將人民今年寶貴的時間浪費掉來討論這些。

侯友宜表示，所以他要拜託民進黨，在最後一年好好監督市政，人民選我們是要做好4年，他們就該好好做，那還有許多時間，別將時間拿來談對人民沒有幫助的事情，這些對民眾都沒有益處。

侯友宜指出，現才在2月而已，離11月還很久，他都跟人民講會拚最後一年，拚出更好的成績，這樣才對得起民眾的託付，他還有一些事情思思念念，沒有做好，也許有些是小工程，但只要他答應民眾，就會全部做好。

黃暐瀚繼續追問侯友宜，那何時會決定要參選連任，或者不選年底選戰，直攻2024總統大選？

侯友宜回應，有時候要看很多事情，很難去預測任何狀況，就像以前槍戰，大家都不知道能不能看見明天太陽，最重要是把握當下好好做事，至於未來怎麼樣，「有時候你的未來，不是你能決定的。」他不管在哪裡，都會努力做四年，他從第一份工作到現在40多年都是全力以赴。

2022大選

延伸閱讀

台65浮州匝道明年6月完工 浮洲橋動線優化7月搶先完工

連假人潮多 侯友宜昨到深坑、石碇坪林：國五回堵1小時

2022新北燈會閉幕倒數 侯友宜祈願疫情消散

出席黨團交接典禮 林佳龍、侯友宜致詞談政績暗中較勁

相關新聞

羅智強行腳至高雄 市議員呼籲他做高雄最強母雞

國民黨副秘書長、台北市議員羅智強400公里公投謝票徒步之旅第21天，昨天進入高雄，今天整天都在高雄，不少黨籍市議員都陪走...

羅智強徒步謝票之旅第21天 支持者揮國旗一同唱國歌

今天是國民黨副秘書長、北市議員羅智強400公里公投謝票徒步之旅第21天，上午有許多藍營支持者，在行腳出發前，一同與羅智強...

挑戰2024總統大選？侯友宜：有時你的未來不是你能決定

新北市長侯友宜高民調，要選擇挑戰連任或直攻2024總統大位的話題備受關注。侯友宜今日接受媒體人黃暐瀚專訪時表示，未來的事...

正副總統同台海董告別式 兩黨選將互批忘恩負義打政敵

蔡英文總統與賴清德副總統同時出席三立集團董事長林崑海告別式，國民黨發言人白喬茵轟未考量國安。民進黨高雄市議員擬參選人黃雍...

新人大加權 朱侯戰成焦點

國民黨中常會日前通過年底直轄市議員選舉候選人提名特別辦法，新人參選民調加權大躍進，卅五歲以下的新人加權「百分之百」，創歷...

冷眼集／新人無差別攻擊 選議員變不分區

民進黨議員初選激烈，除了對外猛攻敵營博取聲量外，對內則是有派系問題搞不定。不過，還在黨內初選，就鬧得滿城風雨，明明是選議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。