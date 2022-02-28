挑戰2024總統大選？侯友宜：有時你的未來不是你能決定

新北市長侯友宜高民調，要選擇挑戰連任或直攻2024總統大位的話題備受關注。侯友宜今日接受媒體人黃暐瀚專訪時表示，未來的事很難去預測，「有時候你的未來，不是你能決定的」，現在談選舉仍太早，目前就是好好做事。

侯友宜在節目中暢聊市政，包括將五股垃圾山整頓成「五股夏綠地」，還有塭仔圳開發案等。不過由於侯友宜在近期各項民調都高居全國第一或第二，被外界認為是國民黨2024年總統選戰最強候選人之一，相關議題也引發各界好奇。

侯友宜說，他一直覺得民眾選他當市長室是要做4年，不是3年而已，今年才開始，現在談選舉仍太早，不應將人民今年寶貴的時間浪費掉來討論這些。

侯友宜表示，所以他要拜託民進黨，在最後一年好好監督市政，人民選我們是要做好4年，他們就該好好做，那還有許多時間，別將時間拿來談對人民沒有幫助的事情，這些對民眾都沒有益處。

侯友宜指出，現才在2月而已，離11月還很久，他都跟人民講會拚最後一年，拚出更好的成績，這樣才對得起民眾的託付，他還有一些事情思思念念，沒有做好，也許有些是小工程，但只要他答應民眾，就會全部做好。

黃暐瀚繼續追問侯友宜，那何時會決定要參選連任，或者不選年底選戰，直攻2024總統大選？

侯友宜回應，有時候要看很多事情，很難去預測任何狀況，就像以前槍戰，大家都不知道能不能看見明天太陽，最重要是把握當下好好做事，至於未來怎麼樣，「有時候你的未來，不是你能決定的。」他不管在哪裡，都會努力做四年，他從第一份工作到現在40多年都是全力以赴。