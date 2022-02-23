民眾黨初選政見PK 謝立功：打造桃園交通網

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】以桃園機場為核心，打造連結高鐵、鐵路連接的桃園交通網！民眾黨秘書長謝立功為一爭民眾黨桃園市候選人位置，23日於政見記者會上表示，桃園的交通問題相當嚴重，包括連接北、桃的交流道經常堵塞、桃園內部的交通銜接也出現問題。他說，盼能從桃機捷運延伸，搭建屬於桃園的捷運系統。

民眾黨佈局桃園市長選戰兩強爭強，有該黨祕書長謝立功與立委賴香伶兩位表態，將投過黨員投票30%、民調70％決定最終人選。隨著初選日程愈來愈近，謝立功於23日發表初選政見，賴香伶也會在近期提出政見迎戰。

交通為首要問題

謝立功表示，經親身走訪桃園後發現，就算不是尖峰時刻，在南崁桃園交流道、林口交流道等處照樣塞車，交通堵塞問題已經是長久的問題。民眾黨桃園市議員參選人簡僑亨也指出，許多人選擇移居桃園，人口呈現成長趨勢，然而交通卻嚴重依賴路網交通，盼能提升桃園大眾運輸的量能。

謝立功說，桃園機場捷運在公路系統、鐵道運輸系統的連接上出了很大的問題，亟需再度規劃。他指出，民眾呼籲許久的桃園捷運已經有許多版本，雖然一定會花不少錢，但可以比照此次基隆捷運中央出7成的方式辦理。他強調，如果當選桃園市長，將整合大眾運輸、公路等系統，打造以桃園機場為核心的交通地圖。

民眾黨桃園市議員參選人黃國晏則說，希望能推動桃園電纜地下化，讓後續的改建規劃更加順暢，更能夠結合中央民意代表，規劃部分貨車、大型車分流措施，讓交通流暢度提升。

桃園值得一個捷運

針對基隆捷運定案，謝立功感慨說，不相信整體捷運落成只需要4百多億，他也失望捷運僅從南港到八堵，而無法延伸到基隆市區。他說，其實八堵到基隆一段才是核心，但目前沒有看到相關配套措施，只能稱其是「半吊子的捷運」。

此外，他也說，桃園人口是基隆人口的數倍，更有許多定居於桃園、每日到雙北工作的通勤族。他表示，「難道（桃園人）就只值得一條機場捷運嗎」，雖然素來有許多桃園捷運的討論，但都是「只聞樓梯響」。他感慨說，桃園人有那麼重要的需求，卻無法被滿足，如果桃園市長鄭文燦做不到，就讓他來做。

謝立功表示，許多物品要透過桃園機場來進出口，其中也包括新竹科學園區的精密商品，所以桃園絕對不單只是倉儲，更要連結上中下游，打造桃園航空城，為桃園提供更多工作機會。他說，「一旦在桃園有好的工作機會，就不用跑到雙北工作，積習已久的交通問題也能緩解。」

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