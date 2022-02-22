和顏若芳廝殺 柳采葳酸：我不是房東 只能乖乖當房客

TVBS前主播柳采葳昨天才接國民黨發言人，今天即宣布參選台北市中山、大同議員。上午在廣播節目「千秋萬事」被問到這次要和民進黨發言人顏若方對打，柳酸：「我們是年輕人參政，既不是房東，也只能乖乖當房客吧」。

該區除了顏若芳，還有另一位民眾黨前發言人林羽珍也加入戰局。柳采葳說，這區有兩席保障名額，過去女性候選人都很強，所以用不到保障名額；這次女性發言人多，競爭很激烈，一定會廝殺。

柳采葳目前單身，也不諱言自己雖然出來參選，當政治人物未來會很忙，但仍期待愛情；不過，她談到林秉樞，仍心有戚戚焉，還告誡所有女性：「人在江湖不是身不由己，而是要小心渣男」。

主持人王淺秋問到，昨天國民黨主席朱立倫在內部幹部共識營提及「國民黨應該改名內鬥黨」。柳采葳說，朱立倫講得也沒錯，但其實民進黨內鬥也很嚴重；朱在幹部面前把自己的想法講出來，他的觀念是沒有2022就沒有2024，因為前陣子三連敗對國民黨的影響真的很大。

對於朱立倫還說現在想2024的都是敗類，王淺秋問，中廣董事長趙少康不是已經宣布有意參選2024？柳采葳表示，朱立倫這次講的非常重，但朱不是在指涉誰是敗類，也不是在指涉趙少康，不是說2024不能看，但重點還是2022，國民黨沒辦法團結要怎麼去打下一場選戰。

王淺秋詢問，為什麼會選在國民黨民調墊底時加入發言行列？柳說，大家不是說朱立倫決策圈小嗎？她可以把一些年輕人的意見傳進黨中央，而且民進黨有很多年輕人，國民黨當然也要有年輕人才能新陳代謝、世代交替。

柳采葳直言，國民黨有個很大的問題，就是活在同溫層，她比較年輕，過去也在媒體看見問題，希望可以加入一些非同溫層的意見，幫忙解決問題。而王淺秋說，她沒有任何政治背景，也不是政二代，怎麼會想從政？柳回說，「這不正是國民黨現在需要的嗎？」而且她一直對政治有興趣。