快訊

烏克蘭危機升高 台股早盤下挫近250點、失守18000點關卡

宋楚瑜被爆瑞士存款曾逾4億 趙怡翔：任公職巨款哪來？

和顏若芳廝殺 柳采葳酸：我不是房東 只能乖乖當房客

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨發言人柳采葳宣布參選台北市中山、大同區議員。圖／取自柳采葳臉書
國民黨發言人柳采葳宣布參選台北市中山、大同區議員。圖／取自柳采葳臉書

TVBS前主播柳采葳昨天才接國民黨發言人，今天即宣布參選台北市中山、大同議員。上午在廣播節目「千秋萬事」被問到這次要和民進黨發言人顏若方對打，柳酸：「我們是年輕人參政，既不是房東，也只能乖乖當房客吧」。

該區除了顏若芳，還有另一位民眾黨前發言人林羽珍也加入戰局。柳采葳說，這區有兩席保障名額，過去女性候選人都很強，所以用不到保障名額；這次女性發言人多，競爭很激烈，一定會廝殺。

柳采葳目前單身，也不諱言自己雖然出來參選，當政治人物未來會很忙，但仍期待愛情；不過，她談到林秉樞，仍心有戚戚焉，還告誡所有女性：「人在江湖不是身不由己，而是要小心渣男」。

主持人王淺秋問到，昨天國民黨主席朱立倫在內部幹部共識營提及「國民黨應該改名內鬥黨」。柳采葳說，朱立倫講得也沒錯，但其實民進黨內鬥也很嚴重；朱在幹部面前把自己的想法講出來，他的觀念是沒有2022就沒有2024，因為前陣子三連敗對國民黨的影響真的很大。

對於朱立倫還說現在想2024的都是敗類，王淺秋問，中廣董事長趙少康不是已經宣布有意參選2024？柳采葳表示，朱立倫這次講的非常重，但朱不是在指涉誰是敗類，也不是在指涉趙少康，不是說2024不能看，但重點還是2022，國民黨沒辦法團結要怎麼去打下一場選戰。

王淺秋詢問，為什麼會選在國民黨民調墊底時加入發言行列？柳說，大家不是說朱立倫決策圈小嗎？她可以把一些年輕人的意見傳進黨中央，而且民進黨有很多年輕人，國民黨當然也要有年輕人才能新陳代謝、世代交替。

柳采葳直言，國民黨有個很大的問題，就是活在同溫層，她比較年輕，過去也在媒體看見問題，希望可以加入一些非同溫層的意見，幫忙解決問題。而王淺秋說，她沒有任何政治背景，也不是政二代，怎麼會想從政？柳回說，「這不正是國民黨現在需要的嗎？」而且她一直對政治有興趣。

2022大選

延伸閱讀

共識營開砲 朱立倫：國民黨應改名內鬥黨 現在想2024都是敗類

廖萬隆變民眾黨金主？朱立倫：2年前遇到時他挺郭台銘

傅崐萁是選舉操盤手？張亞中批爭議要朱立倫講清楚

國民黨佈局混亂 資深媒體人斷言：「他」恐成藍營包袱

相關新聞

嘉義縣長翁章梁拚連任 綠下月徵召

民進黨討論年底嘉義縣選舉提名，昨天徵詢小組會議，不到半小時，縣黨部執評委對縣長翁章梁意見一致，拍手通過，3月將徵召拚連任...

和顏若芳廝殺 柳采葳酸：我不是房東 只能乖乖當房客

TVBS前主播柳采葳昨天才接國民黨發言人，今天即宣布參選台北市中山、大同議員。上午在廣播節目「千秋萬事」被問到這次要和民...

賴坤成台東縣長選舉不退讓選到底 劉櫂豪：由中央決定

曾任立法委員、國大代表及台東市長的賴坤成，日前表態參選台東縣長，昨晚臉書貼文「背水一戰絕不退讓，之前總被要求以大局為重，...

國民黨新任發言人拂曉誓師 柳采葳臉書宣布選北市議員

昨天甫獲得任命為國民黨新任發言人的前主播柳采葳，今天凌晨悄悄將臉書首頁，強打「主播問政、葳您發聲」，正式宣布爭取國民黨提...

高雄左楠議員可望增1席 新人積極布局

高雄市左營、楠梓區現有8席議員，因人口增加，下屆議員可望增至9席，各方積極布局，國民黨出現新人初選7搶1，高雄市前市長韓...

呂孫綾剛宣布參選就爆綠營內鬥 父呂子昌直槓鄭宇恩

清水巖前日召開「淡水六號道路」座談會，開頭就播放影片指議員鄭宇恩阻擋道路開闢，讓與會的鄭在場反批座談會別有用心，處處針對她，場面尷尬，硝煙味濃。綠營內鬥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。