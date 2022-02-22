賴坤成台東縣長選舉不退讓選到底 劉櫂豪：由中央決定

曾任立法委員、國大代表及台東市長的賴坤成，日前表態參選台東縣長，昨晚臉書貼文「背水一戰絕不退讓，之前總被要求以大局為重，也給了他（指劉櫂豪）這麼多機會，……，也該幫別人抬一次轎吧」，表態參選台東縣長決心。

立委劉櫂豪被視為民進黨下屆台東縣長提名熱門人選，對於賴坤成表態，他表示「沒有特別的評論」，交給中央作整體評估，中央選對會之前說台東要徵召，他支持黨中央做法，該承擔一定勇於承擔，若有其他決定也會全力支持。

劉櫂豪說，這場選舉不是只有民進黨內部，重點是要能夠勝選，他長期深耕台東，一步一腳印經營，一定要讓台東更好。

賴坤成昨晚在臉書貼文「賴董30年來一直在花東征戰，堅持立場、具知名度、有戰功、有政績、接地氣、創意十足，有爆發力、能力、操守經得起考驗，倚天劍即出捨我其誰！」。

「背水一戰，絕不退讓，之前總被要求以大局為重，也給了他這麼多機會，資源越拿越多，選票差距越來越大，縣長立委輪著選「整碗捧」的攏斷是台東鄉親普遍看法，累了嗎？也該幫別人抬一次轎吧」

「我一定選到底！」賴坤成接受記者電訪時表示，民進黨在台東選舉不是只有1個人，劉櫂豪不是不好，也的確蠻認真，但在台東縣長、立委輪流選，過去縣長已選過了5次，票數越選越不好，台東鄉親支持者都看得出來問題。

賴坤成說，「我不是二軍」長期在台東耕耘，活動力、人脈絕對高於他，參與年底台東縣長選戰，有絕對信心能贏，他不能一直佔著這個位置，要給社會、給支持者一個說法，要有理由說服大家。