賴坤成台東縣長選舉不退讓選到底 劉櫂豪：由中央決定
曾任立法委員、國大代表及台東市長的賴坤成，日前表態參選台東縣長，昨晚臉書貼文「背水一戰絕不退讓，之前總被要求以大局為重，也給了他（指劉櫂豪）這麼多機會，……，也該幫別人抬一次轎吧」，表態參選台東縣長決心。
立委劉櫂豪被視為民進黨下屆台東縣長提名熱門人選，對於賴坤成表態，他表示「沒有特別的評論」，交給中央作整體評估，中央選對會之前說台東要徵召，他支持黨中央做法，該承擔一定勇於承擔，若有其他決定也會全力支持。
劉櫂豪說，這場選舉不是只有民進黨內部，重點是要能夠勝選，他長期深耕台東，一步一腳印經營，一定要讓台東更好。
賴坤成昨晚在臉書貼文「賴董30年來一直在花東征戰，堅持立場、具知名度、有戰功、有政績、接地氣、創意十足，有爆發力、能力、操守經得起考驗，倚天劍即出捨我其誰！」。
「背水一戰，絕不退讓，之前總被要求以大局為重，也給了他這麼多機會，資源越拿越多，選票差距越來越大，縣長立委輪著選「整碗捧」的攏斷是台東鄉親普遍看法，累了嗎？也該幫別人抬一次轎吧」
「我一定選到底！」賴坤成接受記者電訪時表示，民進黨在台東選舉不是只有1個人，劉櫂豪不是不好，也的確蠻認真，但在台東縣長、立委輪流選，過去縣長已選過了5次，票數越選越不好，台東鄉親支持者都看得出來問題。
賴坤成說，「我不是二軍」長期在台東耕耘，活動力、人脈絕對高於他，參與年底台東縣長選戰，有絕對信心能贏，他不能一直佔著這個位置，要給社會、給支持者一個說法，要有理由說服大家。
人稱「霸告」的賴坤成是律師，現任台灣中小企業聯合輔導基金會董事長，台東縣第1位民進黨籍鄉鎮市長、立委，不僅在地方擁有知名度，因為個性隨和、不拘小節、為民服務，地方風評佳，他和現任立委劉櫂豪，是民進黨在台東最亮二顆星，兩人常被說有「瑜亮情結」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言