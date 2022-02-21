國民黨佈局混亂 資深媒體人斷言：「他」恐成藍營包袱
今年底將舉行縣市長選舉，各黨都開始佈局參戰人選，不過資深媒體人陳東豪指出，國民黨在桃園、台南選戰都陷入混亂，國民黨主席朱立倫無法好好佈局，繼續下去可能會成為藍營候選人的包袱。
陳東豪20日在政論節目「驚爆新聞線」上表示，桃園市長鄭文燦屆滿兩任，因此正好是國民黨最好進攻的時間點，加上朱立倫曾任職桃園縣長，應該最清楚桃園選情，然而卻到現在還搞不定，甚至是陷入一團混亂，還點名離開政治圈的人，可見朱立倫根本無法掌握桃園選情。
除此之外，陳東豪認為台南選情也是相當混亂，朱立倫身為台南在地女婿，現在就應該以黨主席之姿親征台南，他舉例，總統蔡英文在2010年的新北市長選舉上，就是因為民進黨無人可選，她身為黨主席親征選戰，雖然最終敗選，但仍拿下100萬張選票，奠定自身定位，替未來勝選打下基礎。
陳東豪表示，國民黨在台南、桃園佈局都混亂不堪，其他地區也可能出現狀況，因此民進黨勝選的機會就落在朱立倫身上，若朱立倫佈局不對，就很可能成為藍營候選人的包袱。
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