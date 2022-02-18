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年底縣市長選戰 民眾黨祭區域聯防主攻北台灣

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委蔡壁如今天接受廣播節目專訪。圖／POP撞新聞提供
民眾黨立委蔡壁如今天接受廣播節目專訪。圖／POP撞新聞提供

民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如今接受專訪時表示，對於年底縣市長選戰，主力沒辦法支援那麼多地方，將鎖定北台灣縣市，區域聯防，南部縣市則待草根性組織耕耘。

蔡壁如表示，以民眾黨成立兩年的經歷，盤點人才與物力，沒辦法在每個縣市都提名，依都會政的黨屬性，縣市長選戰會鎖定北台灣，並以區域聯防方式，北北基、桃竹苗一起打選戰，經費、人力調度比較合宜，目前最重要是做溝通的工作。

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