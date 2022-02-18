快訊

余苑綺恐剩2個月壽命！李亞萍暴哭：全家人都被擊垮

加強空戰話題？黃珊珊批馬英九「不食人間煙火」近一個月聲量最高

DailyView網路溫度計 / 文/朱涵瑜
image source:衛福部、FB/蔣萬安、黃珊珊、林佳龍

image source:衛福部、FB/蔣萬安黃珊珊林佳龍

2022年底九合一選舉，台北市長之戰藍綠白陣營積極布局，目前國民黨方面，蔣萬安的呼聲相當高，民眾黨則是屬意黃珊珊，甚至還有人喊出「藍白合」，至於民進黨陣營，則是傳出陳時中、林佳龍似乎都有意參選，藍綠白這幾位人選，在過去一個月之中，聲量、討論度為何？誰又最能引起話題以及網友的討論？

藍綠白潛在人選拚出線！陳時中、蔣萬安、黃珊珊、林佳龍創話題爭聲量

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2022/01/18~2022/02/16）近一個月的統計調查，四個人的網路聲量總數排名分別為陳時中、蔣萬安、黃珊珊以及林佳龍。身兼防疫指揮官的陳時中，因為疫情話題助攻，讓他的聲量數穩坐第一，蔣萬安、黃珊珊、林佳龍近期因為相關選舉議題，讓他們的聲量數穩定成長。

台北市長前在參選人近一個月網路聲量總數
image source:KEYPO大數據關鍵引擎

黃珊珊批馬英九「不食人間煙火」創聲量高峰！綠委讚：高招

進一步從《KEYPO大數據關鍵引擎》（2022/01/18~2022/02/16）分析，可以發現，現任台北市副市長黃珊珊，除了談論疫情話題，能引起網友關注，律師出身的黃珊珊，也會在臉書粉專上放上昔日照片，講一些過去擔任議員時的小故事，以及給予民眾的法律資諮詢服務等事項，給人穩紮穩打的形象，許多網友都給予高度的肯定，但對於要打選戰的人而言，似乎少了點話題性。就在日前，黃珊珊臉書談到「攤販精進計畫」時，表示馬英九擔任台北市長時曾說過「我從小到大沒有到攤販買過東西」，批評馬前市長不食人間煙火，此話一出，果然引起討論，2月13日聲量達到6690筆，創下黃珊珊近一個月網路聲量最高峰。然而，對於黃珊珊這番說法，也有不少網友認為是蹭聲量，另外，民進黨立委林楚茵更是大讚黃珊珊「高招」。

黃珊珊近一個月網路聲量趨勢

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

準備好參選？林佳龍喊：民進黨已經24年沒帶領台北市

相較於黃珊珊開砲轟馬英九引起高討論度，蔣萬安則是原本傳出會在農曆年後宣布參選，讓他獲得高度關注。另外，同樣也是熱門人選之一的林佳龍，近日也是動作頻頻，連續兩天創出兩波聲量高峰，包括2月14被點名違規跑攤而且沒有戴口罩，隔天又對外表示「民進黨已經24年沒有帶領台北市」，這番喊話宣示，被解讀為企圖拿下台北市的意味相當濃厚。對於林佳龍這番說法，有支持者大表認同，但也有網友酸諷「你出馬就是32年」。最後誰能出線參選並贏得最後勝利，這場選戰恐怕得空戰、陸戰雙管齊下。

蔣萬安近一個月網路聲量趨勢

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

林佳龍近一個月網路聲量趨勢

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

延伸閱讀

誰有望披藍袍戰高雄？羅智強vs.高金素梅「聲量、好感度」比拚

除了點名戰北市 林佳龍選新北、台中也有望？好感度輸徐國勇

王婉諭外公外婆正名臉書湧留言！網路聲量暴關鍵「沒人在意」？

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年01月18日至2022年02月16日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳時中、蔣萬安、黃珊珊、林佳龍』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。




2022大選

延伸閱讀

談黃珊珊「提豬頭」發言 李彥秀：爭聲量市民會認同嗎？

黃珊珊指「提一個豬頭都要當選」？ 蔣萬安：人身攻擊

北市增3確診足跡至各寺廟 發簡訊提醒接觸者

北市今本土+3 黃珊珊證實：北投婦傳同事 聚餐等足跡多

相關新聞

朱立倫邀選舉集體決策 盧秀燕、侯友宜、黃敏惠婉謝

國民黨前天成立「中央選舉提名委員會」，但新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠均婉謝加入。

觀察站／「朱家天下傅家黨」 派系作主？

二○二二選戰，國民黨主席朱立倫公布的中央選戰策略會報名單，立委傅崐萁排序第一，被視為是選戰實質操盤手。黨內議論，「朱家天...

傅崐萁人馬回歸 張逸華回鍋兼任國民黨花蓮縣黨部主委

國民黨今宣布花蓮縣黨部主委由組發會副主委張逸華回鍋兼任，因張曾在花蓮縣長徐臻蔚主政下歷任花蓮縣政府要職，此次回任組發會副...

姓蔣是蔣萬安包袱？ 連勝文：重點是能為台北市民做事

年底台北市長選舉藍白角力，民眾黨立委蔡壁如今天也斷言不會有藍白合。國民黨副主席連勝文表示，國民黨必須鞏固自己在台北市的現...

影／朱立倫屏東新春團拜 「國民黨從南台灣出發」

國民黨主席朱立倫今到國民黨屏東縣黨部新春團拜，對於問到屏東縣長人選看法，朱立倫說，國民黨從南台灣出發，屏東有優秀同志，像...

張逸華回鍋藍營花蓮縣黨部主委 下周就任操盤年底選舉

國民黨中央今天發布新人事案，由組發會副主委張逸華兼任花蓮縣黨部主委。張逸華在花蓮縣黨部擔任主委多年，並成功輔佐徐榛蔚高票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。