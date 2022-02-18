加強空戰話題？黃珊珊批馬英九「不食人間煙火」近一個月聲量最高

2022年底九合一選舉，台北市長之戰藍綠白陣營積極布局，目前國民黨方面，蔣萬安的呼聲相當高，民眾黨則是屬意黃珊珊，甚至還有人喊出「藍白合」，至於民進黨陣營，則是傳出陳時中、林佳龍似乎都有意參選，藍綠白這幾位人選，在過去一個月之中，聲量、討論度為何？誰又最能引起話題以及網友的討論？

藍綠白潛在人選拚出線！陳時中、蔣萬安、黃珊珊、林佳龍創話題爭聲量

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2022/01/18~2022/02/16）近一個月的統計調查，四個人的網路聲量總數排名分別為陳時中、蔣萬安、黃珊珊以及林佳龍。身兼防疫指揮官的陳時中，因為疫情話題助攻，讓他的聲量數穩坐第一，蔣萬安、黃珊珊、林佳龍近期因為相關選舉議題，讓他們的聲量數穩定成長。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

黃珊珊批馬英九「不食人間煙火」創聲量高峰！綠委讚：高招



進一步從《KEYPO大數據關鍵引擎》（2022/01/18~2022/02/16）分析，可以發現，現任台北市副市長黃珊珊，除了談論疫情話題，能引起網友關注，律師出身的黃珊珊，也會在臉書粉專上放上昔日照片，講一些過去擔任議員時的小故事，以及給予民眾的法律資諮詢服務等事項，給人穩紮穩打的形象，許多網友都給予高度的肯定，但對於要打選戰的人而言，似乎少了點話題性。就在日前，黃珊珊臉書談到「攤販精進計畫」時，表示馬英九擔任台北市長時曾說過「我從小到大沒有到攤販買過東西」，批評馬前市長不食人間煙火，此話一出，果然引起討論，2月13日聲量達到6690筆，創下黃珊珊近一個月網路聲量最高峰。然而，對於黃珊珊這番說法，也有不少網友認為是蹭聲量，另外，民進黨立委林楚茵更是大讚黃珊珊「高招」。

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準備好參選？林佳龍喊：民進黨已經24年沒帶領台北市

相較於黃珊珊開砲轟馬英九引起高討論度，蔣萬安則是原本傳出會在農曆年後宣布參選，讓他獲得高度關注。另外，同樣也是熱門人選之一的林佳龍，近日也是動作頻頻，連續兩天創出兩波聲量高峰，包括2月14被點名違規跑攤而且沒有戴口罩，隔天又對外表示「民進黨已經24年沒有帶領台北市」，這番喊話宣示，被解讀為企圖拿下台北市的意味相當濃厚。對於林佳龍這番說法，有支持者大表認同，但也有網友酸諷「你出馬就是32年」。最後誰能出線參選並贏得最後勝利，這場選戰恐怕得空戰、陸戰雙管齊下。





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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年01月18日至2022年02月16日。







