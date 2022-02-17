市長選舉將屆 台中空污議題再起？

台中市長選舉進入備戰期，空污議題會再起嗎？依據「科學數據」看來，台中市的PM2.5確實較盧秀燕上台時有改善。但在日前在市政會議上，台中市研考會公布盧秀燕的十大施政重點，其中空污改善一項，被蔡其昌質疑未能「空氣換新」。環保局則指出，台中市PM2.5已較3年前大幅降低2成左右，今年1月PM2.5的平均值也來到歷年最低。

改善成效依科學數據

在改善空污成效上，台中市環保局主要依據中央環保署的數據指出，曾經在前市長林佳龍時期任環保局副局長的陳宏益，也應不至於說空話。因此若說盧秀燕上台後空品沒有改善，顯然說不過去。但有沒有達到市民的期望，是另外一件事。

事實上，盧秀燕一直要求台中火力發電廠要先除役兩部燃煤機組，才能再與建兩部燃氣機組，但中央卻堅持不加以除役拆除，而要先蓋燃氣機組。另外，民間業者中佳燃氣電廠有意於於台中港工業專業區設置一部燃氣機組，15日在環評初審中，因環評委員擔心加劇空污，而退回要求補正再審。

中央廢自治條例惹議

不論是增設燃氣機組卻不拆除燃煤機組、或同意民間業者在台中港區增設燃氣機組，都屬中央的職權。再者，盧秀燕上台後原依台中市管制生煤自治條例要求中火依實際用煤量減煤四成，而中央堅持中火可依核可量減四成，並廢止了台中自治條例相關條文。

民進黨中央在政策上不斷阻礙盧秀燕減煤降空污的執行面，又在未能完全斷除燃煤機組的疑慮下，持續增加仍會製造空污的燃氣機組，卻藉機質疑盧秀燕未能讓空污徹底換新，邏輯上很難說得過去。如果有意參選台中市長的蔡其昌持續再以空污議題質問盧秀燕未能「空氣換新」，恐難免獲自打嘴巴之譏。

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