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呂秀蓮：陳時中要選舉就快辭職 最不可選桃園

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統呂秀蓮。本報資料照
副總統呂秀蓮。本報資料照

前副總統呂秀蓮今天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，對於衛福部長陳時中的防疫政策有許多建議，她也說，陳時中既然掌握生殺大權，就專心防疫，但如果要選舉，就趕快辭掉。且她也認為，陳時中最不可以考慮選桃園。

談到陳時中頻被點名投入年底縣市長選舉，呂秀蓮說，坦白講，現在變成總統要提名的人，先到中央製造知名度，再下放去地方選舉，這樣不公平，「拿國家資源去造神，然後再來選」，再者，連地方經驗都沒有卻先入主中央，主管全國？「變成全民付學費讓你先當部長，有知名度再讓你去選，在野黨永遠打不過，這些都違反公平正義。」

呂秀蓮說，先有知名度的人，別人花再多錢跟時間都比不上，這樣不公平，正常情況是地方有歷練再去中央，但現在民進黨執政下，是國王人馬先亮相，資源耗損後，再去選舉，但應該「由下而上」才對。她20幾歲就反國民黨，但現在民進黨很多做法，就是以前國民黨的做法。

呂秀蓮表示，不管陳時中要選哪裡，她要提醒一點，當全國都很聽指令，走到哪裡都乖乖戴口罩，晚上不能社交，但陳時中居然被拍到晚上沒戴口罩唱歌應酬，這要如何解釋？陳時中願意去挑戰選舉，她也不反對，但就趕快把指揮官這個位置交出來，不要挾著媒體曝光率去選舉。

呂秀蓮說，有一陣子，謠傳陳時中要到桃園選，但不要小看桃園鄉親的水準，「我回去的時候，大家跟我講，憑什麼，每次疫情發生都在桃園，航空城應該要特別管制進出，但每次桃園都發生事情，那個病毒是你送過來的，憑什麼這樣就要來選桃園？我認為他最不可以考慮桃園市。」

呂秀蓮也說，陳時中千萬不要拿著2360萬台灣人的生命決定權與曝光率去選舉，已經有850人因為疫苗錯誤政策死亡，這筆帳閻羅王會算，陳時中既然掌握生殺大權，就專心防疫，但如果要選舉，就趕快辭掉。

2022大選 陳時中 呂秀蓮

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