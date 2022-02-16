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2022台南市長選戰／謝龍介、陳以信都贏不了黃偉哲 他爆藍上演逆轉勝「唯一可能」

聯合新聞網 / 綜合報導
圖左至右依序為陳亭妃、黃偉哲、謝龍介、陳以信。聯合報系資料照
圖左至右依序為陳亭妃、黃偉哲、謝龍介、陳以信。聯合報系資料照

國民黨議員謝龍介宣布參選年底的台南市長選舉，同黨立委陳以信也宣布爭取國民黨提名，另外，前立委高思博也是熱門人選。對此，資深媒體人陳揮文卻直言，「基本上就是個二百五的表現。」

他認為，不論是謝龍介、陳以信或高思博都選不贏現任台南市長黃偉哲，更呼籲這幾個人「不要自己騙自己」、「要拿什麼跟黃選？」、「要怎麼跟國家隊選？」

陳揮文在政論節目《新聞大白話》表示，2018年高思博與黃偉哲票數相差不遠，是因為當年有韓國瑜產生一股「韓流」的共伴效應，否則藍綠的基本盤在台南就是這麼懸殊。

「除非還有另一種可能，就是民進黨立委陳亭妃脫黨參選，國民黨才有勝選機會。」但陳揮文也認為這樣的機率不高，況且若陳亭妃妥協了，蔡總統自然也會做其他的安排，給正國會一些好處。

針對陳亭妃表態參選台南市長，陳揮文分析，她沒笨到要成為拖跨選情的千古罪人，最後還是會為了顧全大局，讓給黃偉哲出線，而在黃連任二屆市長後，當年顧全大局的陳亭妃便可望順理成章接棒未來台南市長候選人。

陳揮文直言，「你很難期待綠營會真的分裂，因為還包括了議長的混亂局面，所以也不要特別期待藍營在台南會上演逆轉勝。」

他還強調，自己不是要勸退謝龍介，而是要告訴朱立倫，要派陳以信去選台南市長前，有尊重、問過謝龍介嗎？人家在台南深耕、犧牲這麼多年，朱立倫有先跟地方告知嗎？台南選區錯綜複雜，「陳以信搞不好連路都不熟，要怎麼跟謝龍介選？」

陳揮文感慨說，跟民進黨比實在差太多了，現在國民黨處境低迷，不論是六都或其他縣市皆看不到有人積極搶著要投入年底選戰，「只有謝龍介傻傻的」。最後他也說，「我相信在朱立倫的領導之下，國民黨年底會很慘的。」

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