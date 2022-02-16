誰有望披藍袍戰高雄？羅智強vs.高金素梅「聲量、好感度」比拚

image source:FB/高金素梅、羅智強

文/朱涵瑜

2022年底選舉，各陣營開始積極布局，高雄市長人選方面，目前台北市議員羅智強與無黨籍立委高金素梅，被視為很有可能披藍袍出征的熱門人選。面對這場硬仗，從2001年就投身政壇，擔任多年不分區立委高金素梅，以及宣布要交棒給新人，不會再參選下一屆北市議員的羅智強，究竟誰有望出線戰高雄市長之位？

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/08/19~2022/02/14）統計調查，羅智強近半年的網路聲量達32萬3650筆，幾乎是高金素梅的一倍。羅智強身為國民黨台北市議員，除了轄區事務之外，對於黨內重大議題也很賣力，幾乎可說是「無役不與」，光是公投四個同意全台開講、夜宿凱道、戰網軍、表態不支持張亞中等等，就讓羅智強創造不少話題的討論度，同時也讓他獲得不少支持者的肯定，被認為相當有戰力。

同樣也是滿滿戰鬥力的無黨籍立委高金素梅，雖然聲量總數不如羅智強，不過，四大公投日前，開著小戰車街頭宣講；中二選區補選時，到台中幫顏寬恒站台拉票，助選力道絲毫不輸國民黨內人士，從公投到中二補選，身為無黨籍立委的高金素梅，獲得不少泛藍民眾的支持，讓她的討論度也拉抬出好幾波高度，因此被點名有望參選高雄市長。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

羅智強擅創議題空戰實力強！網路好感度「鐵粉黏著度高」

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/08/19~2022/02/14）觀察分析，羅智強的網路好感度比值為1.21，領先高金素梅的0.98。嚴格來說，兩人在網路好感度上表現得相當不錯，其中，羅智強在臉書社群有一百多萬追蹤者，鐵粉黏著度相當高，再加上羅智強善於時事掌握、議題創造，屢屢為他帶來很多聲量，鐵粉們的留支持鼓勵留言，更是替他引來相當多的正面聲量，使得羅智強的好感度有如此佳的表現。

公投小戰車宣講、站台顏寬恒！高金素梅「敢言」吸粉 網路好感度表現佳

高金素梅雖然也有經營臉書社群，但粉絲追蹤數21萬，落後羅智強一大截，而她的聲量主要來源則是來自於新聞媒體和網友們討論。高金素梅長年深耕基層，再加上她在四個公投議題上，勇於替政策發聲，讓不少藍軍支持者給予他正面支持，即使好感度落後羅智強，但以政治人物而言，網路好感度0.98的比值，幾乎可說是「正面、負面聲量打平」，若以這般狀況持續下去，相當有機會參選高雄市長，國民黨高雄市議員邱于軒開第一槍，認為無黨籍的立委高金素梅選高雄市長最適合。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎



分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年08月19日至2022年02月14日。



